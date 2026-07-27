Salary Hike: ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿಯಾದ್ರೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಳೀತಿಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ತಪ್ಪನ್ನಂತೂ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ!
ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿಯಾದ್ರೆ ಸಿಗೋ ಖುಷಿಯೇ ಬೇರೆ. ತಿಂಗಳ ಬಜೆಟ್, ಖರ್ಚು ಕಡಿತ ಅಂತ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಬರೋದು ದೊಡ್ಡ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಸೆ ಬರೋದು ಸಹಜ.
ಸ್ಯಾಲರಿ ಹೈಕ್ ಆದ್ರೆ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ
ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿಕ್ಕ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನೂ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಇಲ್ಲಿರೋ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ, 'ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡೇ ಉಳಿದಿಲ್ಲ' ಅಂತ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಂಬಳ ಪೂರ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು
ನಿಮ್ಮ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪೂರ್ತಿ ಹಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಡಿಗೆ, ಹೊರಗಡೆ ಊಟ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಡಬಹುದು. ಹೀಗಾದ್ರೆ, ಹಳೆ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಣಕಾಸಿನ ಕಷ್ಟವೇ ಹೊಸ ಸಂಬಳದಲ್ಲೂ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬದಲು, ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಣವನ್ನು ಭಾಗ ಮಾಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತುರ್ತು ನಿಧಿಗೆ (Emergency Fund) ಮೀಸಲಿಡಿ. ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಬಳಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಲೈಫ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹಣಕಾಸಿನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಮರೆಯೋದು
ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿಯಾದಾಗ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಧಿ (Retirement Fund) ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದಂತಹ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸೋದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಣ ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಈ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಉಪಾಯವಿದೆ. ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿಯಾದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ SIP ಅಥವಾ ರೆಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ. ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಹಣದ ಕೊರತೆ ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ.
ಆತುರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಲ ಮಾಡೋದು
ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಹೋಮ್ ಲೋನ್, ಕಾರ್ ಲೋನ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧವಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೀರಿಸಬಹುದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪು. ದೊಡ್ಡ EMI ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು, ಆ ವಸ್ತು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಸಂಬಳ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮರೆಯೋದು
ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಮನೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸಂಸಾರ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಈಗಿನ ಲೈಫ್ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸಾಕಾಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ, ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳು, ಈಗಿನ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ತಿಂಗಳ ಬಜೆಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯನ್ನು (Financial Planning) ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಗಂಟೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ.
ತುರ್ತು ನಿಧಿ (Emergency Fund) ಇಲ್ಲದಿರುವುದು
ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿಯಾಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತಲ್ಲ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಹೋದರೆ, EMI ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕುಟುಂಬದ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು, ಸಂಬಳದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ರೂಪಿಸಲು ಬಳಸಿ. ಆರರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.