PPFಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ 6 ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಿವು
Post office savings schemes: ನೀವು ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್ಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಪಿಎಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ . ಆದರೆ ಯಾವ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಡ್ಡಿದರ ಬಿಡುಗಡೆ
ಸರ್ಕಾರವು ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರವರೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಉಳಿತಾಯದಿಂದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರವರೆಗೆ, ಪಿಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಠೇವಣಿಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೂ ಈ ಪಟ್ಟಿಯು ವಿಭಿನ್ನ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ
ಪಿಪಿಎಫ್ ಗಿಂತ ಬಡ್ಡಿದರ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ?
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಿಪಿಎಫ್ ಮೇಲೆ 7.1% ದರದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ..
ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 8.2%
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 8.2%
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ಲಿ (ಎನ್ಎಸ್ಸಿ) 7.7%
ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ (ಕೆವಿಪಿ) 7.5%
ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ (ಎಂಐಎಸ್) 7.4%
5 ವರ್ಷಗಳ ಟಿಡಿಯಲ್ಲಿ 7.5% ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ
ಇದರರ್ಥ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಪಿಪಿಎಫ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಎಫ್ಡಿಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್ಡಿಗಳು ಸಹ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಭಾಗವೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರವು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಖಾತರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು SIP ಗಳ ಮೂಲಕ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.