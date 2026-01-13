ನೀವೂ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನ ಡಬ್ಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು!
Post Office Schemes: ಒಂದೆಡೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್ಡಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಶೇಕಡ 7 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ.
ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆದಾಯ
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೆಪೊ ದರವನ್ನು ಶೇಕಡ 0.25 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು ವರದಾನ
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೆಪೊ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಠೇವಣಿಗಳ (deposit) ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಎಫ್ಡಿ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಇದು ಉಳಿತಾಯದ ಮೇಲೆ ಗಳಿಸುವ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್ಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೋಜನೆಗಳು 7% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು – ಬಡ್ಡಿದರಗಳು
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ – ಶೇಕಡ 8.2
ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - ಶೇಕಡ 8.2
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ – ಶೇಕಡ 7.7
ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ - ಶೇಕಡ 7.5
ಮಹಿಳಾ ಸಮ್ಮಾನ್ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ - ಶೇಕಡ 7.5
ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಠೇವಣಿ – ಶೇಕಡ 7.5
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣಗಳು
ಸರ್ಕಾರಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 100 ಪ್ರತಿಶತ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ.
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವರದಾನ
60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಶೇ. 8.2 ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುವುದರಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.
ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
NSC ನಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್ಡಿ ದರಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗರಿಷ್ಠ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಳಿಯುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗಗಳತ್ತ ತಿರುಗಿಸಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ.
