- Home
- Technology
- Mobiles
- ದೀಪಾವಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮವರಿಗೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿ! ₹12 ಸಾವಿರದಿಂದ ಸಿಗುವ 3 ಬೆಸ್ಟ್ 5G ಫೋನ್ಗಳು
ದೀಪಾವಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮವರಿಗೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿ! ₹12 ಸಾವಿರದಿಂದ ಸಿಗುವ 3 ಬೆಸ್ಟ್ 5G ಫೋನ್ಗಳು
Best 5G Smartphones: ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಹೊಸ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹಲವು ಫೋನ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದ್ದು, ಎಲ್ಲೆಡೆ ದೀಪಗಳ ಬೆಳಕು ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಉಡುಗೊರೆ ಎಂದರೆ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನೀಡುವ ಕಾಲ ಈಗ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವ ಮತ್ತು ಉಡುಗೊರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಲು ಹಲವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್
ನೀವು ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಹೊಸ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಬ್ಬದ ಆಫರ್ಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹12,000ರಿಂದ ₹15,000ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವ ಮೂರು ಫೋನ್ಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
CMF Phone 1
ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯದವರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಫೋನ್ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, Nothing ಕಂಪನಿಯ ಸಬ್ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುವ CMFನ CMF Phone 1 ಉತ್ತಮ ಉಡುಗೊರೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷ ಸ್ಕ್ರೂ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಫೋನ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಫೋನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ.
CMF Phone 1 ಪ್ರಮುಖ ಫೀಚರ್ಸ್:
- ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: 6.67 ಇಂಚಿನ Super AMOLED ಸ್ಕ್ರೀನ್.
- ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್: 120Hz.
- ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್: 2000 ನಿಟ್ಸ್ ಗರಿಷ್ಠ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್.
- ಪ್ರೊಸೆಸರ್: MediaTek Dimensity 7300 5G.
- ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ: 50MP Sony ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ.
- ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ: 16MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ.
- ಬ್ಯಾಟರಿ: 5000mAh.
- ವಿನ್ಯಾಸ: ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಕ್ರೂ ವಿನ್ಯಾಸ.
- ಬೆಲೆ: ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ ₹14,999.
- ಈ ಫೋನ್ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆ, ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
Moto G85 5G
ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವ ಫೋನ್ ನೋಡಲು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ Motorolaದ Moto G85 5G ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ದುಬಾರಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಫೋನ್ಗಳಂತಿರುವ ಕರ್ವ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೀಗನ್ ಲೆದರ್ ಫಿನಿಶ್ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಗಳಾಗಿವೆ.
Moto G85 5G ಪ್ರಮುಖ ಫೀಚರ್ಸ್:
- ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: 6.67 ಇಂಚಿನ 3D ಕರ್ವ್ಡ್ pOLED ಸ್ಕ್ರೀನ್.
- ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್: 120Hz.
- ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್: Corning Gorilla Glass 5.
- ಪ್ರೊಸೆಸರ್: Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3.
- ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ: 50MP Sony LYTIA 600 ಕ್ಯಾಮೆರಾ.
- ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಶೇಷತೆ: OIS ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ ಸಪೋರ್ಟ್.
- ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ: 8MP.
- ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ: 32MP.
- ಸ್ಪೀಕರ್: Dolby Atmos ಸಪೋರ್ಟ್.
- ಬ್ಯಾಟರಿ: 5000mAh.
- ವಿನ್ಯಾಸ: ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೀಗನ್ ಲೆದರ್ ಫಿನಿಶ್.
- ಬೆಲೆ: ಅಂದಾಜು ಹಬ್ಬದ ಆಫರ್ ಬೆಲೆ ₹15,999.
- ಕರ್ವ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. OIS ಸಪೋರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಲುಗಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Vivo T3x 5G
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರು, ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಅಥವಾ ದಿನವಿಡೀ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ Vivo T3x 5G ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಪದೇಪದೇ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಇದರ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
Vivo T3x 5G ಪ್ರಮುಖ ಫೀಚರ್ಸ್:
- ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: 6.72 ಇಂಚಿನ Full HD+ ಸ್ಕ್ರೀನ್.
- ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್: 120Hz.
- ಪ್ರೊಸೆಸರ್: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1.
- ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ: 50MP ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ.
- ಬ್ಯಾಟರಿ: 6000mAh ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ.
- ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್: 44W ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್.
- ಸ್ಪೀಕರ್: ಡ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು.
- ದಪ್ಪ: ಸುಮಾರು 7.99 ಮಿಮೀ.
- ಬೆಲೆ: ಅಂದಾಜು ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹12,499.
- ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದರಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವುದು, ಕರೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. 44W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು AI ನಿಂದ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಗತಿಯವರೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (Technology News in Kannada) ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರ ಮಾತುಗಳು, ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಗುವ ಏಕೈಕ ತಾಣ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್. ಹೊಸ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಟೆಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾವುದು? ಇವುಗಳ ಇಂಚಿಂಚೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಟೆಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಡೆಮೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು.