ಜೀಯೋದ ವಿಶೇಷ ವೋಚರ್ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಮೊದಲು 11 ರೂಪಾಯಿ ರೀಚಾರ್ಚ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ 60 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ.
ಕೇವಲ 11 ರೂಪಾಯಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 10 ಜಿಬಿ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ ಸಿಗಲಿದೆ. ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ.
ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಡೇಟಾ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯವರೆಗೂ ಜಿಯೋ ವಿಶ್ವಾಸರ್ಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
ಜೊತೆಗೆ 11 ರೂಪಾಯಿ ರಿಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಫೋನ್ ಕರೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಉಚಿತವಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು.
ಜಿಯೋ ₹11 ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು, ಸಿಂಧುತ್ವ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
ಜಿಯೋ ಈ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರೋದು ಇದು ಹೊಸದೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಿತ್ತು.
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