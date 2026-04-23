ರೆಡ್ಮಿ A7 ಹಾಗೂ ರೆಡ್ಮಿ A7 ಪ್ರೋ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ, ಕೇವಲ 10499 ರೂ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಸ್ ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿದೆ
ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಮಿ ಫೋನ್
Xiaomi ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ REDMI A7 ಸರಣಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್, ಸುದೀರ್ಘ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. REDMI A7 ಮತ್ತು REDMI A7 Pro ಎರಡು ಫೋನ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. REDMI A7 3GB + 64GB ಫೋನ್ ಬೆಲೆ 10,499 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ REDMI A7 Pro 4GB + 64GB ಫೋನ್ 11,499 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಫೋನ್
REDMI A7 ದೊಡ್ಡ 6.88-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, REDMI A7 Pro 6.9-ಇಂಚಿನ HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 120Hz ವರೆಗೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಗಮ ದೃಶ್ಯಗಳು ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಕಣ್ಣಿನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಟ್ರಿಪಲ್ TÜV ರೈನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ . ವಿವಿಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಫೀಚರ್
ಎರಡೂ ಫೋನ್ 15W ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ . ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 15W ಚಾರ್ಜರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳು ದಕ್ಷ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. REDMI A7 ಸರಣಿಯು 64GB ಸಂಗ್ರಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ LPDDR4X RAM ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳು ಸುಗಮ ಬಹುಕಾರ್ಯಕ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಾದ್ಯಂತ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ವರ್ಚುವಲ್ RAM ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಶೇಷತೆ
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಸರಣಿಯು 13MP ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 8MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಫೋಟೋಗಳು, ವೀಡಿಯೊ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.. ಸೈಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್, IP52-ರೇಟೆಡ್ ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು 3.5mm ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಜ್ಯಾಕ್ನಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಸಾಧನವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ಲೀನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್
REDMI A7 ಸರಣಿಯು ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. REDMI A7 Pro ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಸಂವಹನಗಳೊಂದಿಗೆ Google Gemini ಮತ್ತು Circle to Search ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕರೆ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಸಾಧನವು ಡ್ಯುಯಲ್ ನ್ಯಾನೊಸಿಮ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 2TB ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಮೀಸಲಾದ ಮೈಕ್ರೊ SD ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದು ನಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಶೇಖರಣಾ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
