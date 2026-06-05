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ರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ಬಳಸುತ್ತೀರಾ? ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಕಣ್ಣು ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ!

ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಳಸುವುದು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ನಿದ್ದೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
technology Jun 05 2026
Author: Sathish Kumar KH Image Credits:Getty
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ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ

ಫೋನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ನಿಂದ ಬರುವ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ . ಇದು ನಿದ್ರೆಯ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇಗೆ ಹೋಗಿ ನೈಟ್ ಮೋಡ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.

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ಡಾರ್ಕ್ ಮೋಡ್ ಬಳಸಿ

 ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಮೋಡ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಆರಾಮ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಂತಹ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಬಿಲ್ಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಮೋಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತದೆ.

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ಬ್ರೈಟ್‌ನೆಸ್‌ ಅನ್ನು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಡಿ

ಆಟೋ ಬ್ರೈಟ್‌ನೆಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಫೋನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ ಒಳಗೆ 'Adaptive Brightness' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ.

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ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ

ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಗೇಮ್ ಆಡಿದರೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, 'Digital Wellbeing'ಗೆ ಹೋಗಿ ಆ್ಯಪ್ ಟೈಮರ್‌ಗಳನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.

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ರೀಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಟೋನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ

ಕೆಲವು ಫೋನಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಗೆ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಹಗುರವಾದ ಟೋನ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇಗೆ ಹೋಗಿ, ರೀಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ 'Comfort View' ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

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ಆ್ಯಂಟಿ-ಗ್ಲೇರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಬಳಸಿ

ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಫೋನ್ ಬಳಸುವುದಾದರೆ, ಆ್ಯಂಟಿ-ಗ್ಲೇರ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಬಳಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ನಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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20-20-20 ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿ

ಪ್ರತಿ 20 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ, 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ, 20 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಿ. ಇದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಯಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

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