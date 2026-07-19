ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ BSNL ಕೇವಲ ₹199 ಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟ್‌ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕರೆ, 25 GB ಡೇಟಾ, ಡೇಟಾ ರೋಲ್‌ಓವರ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸೇರಿಸುವ 'ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡ್-ಆನ್' ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ಪೇಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿ BSNL ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 199 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಈ ಪ್ಲಾನ್, ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆ, ಡೇಟಾ ಹಾಗೂ ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್‌ಗಳ ಉತ್ತಮ ಕಾಂಬೊ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

₹199 ಪ್ಲಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಿಗುತ್ತೆ?

ಈ ಪ್ಲಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು BSNL ನಿಂದ BSNLಗೆ (ಆನ್-ನೆಟ್) ಅನಿಯಮಿತ ಧ್ವನಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು, ಬೇರೆ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳಿಗೆ (ಆಫ್-ನೆಟ್) ಕರೆ ಮಾಡಲು ತಿಂಗಳಿಗೆ 300 ನಿಮಿಷಗಳ ಉಚಿತ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಗದಿತ 300 ನಿಮಿಷಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮಾಡುವ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡೇಟಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 25 GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ, ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸದೆ ಉಳಿದ ಡೇಟಾ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಗರಿಷ್ಠ 75 GB ವರೆಗೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ (ಡೇಟಾ ರೋಲ್‌ಓವರ್) ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರತಿದಿನ 100 ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್‌ಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.

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ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸಿಗಲಿದೆ ಪ್ರಯೋಜನ

ಈ ಪ್ಲಾನ್‌ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ 'ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡ್-ಆನ್' ಸೌಲಭ್ಯ. ಮುಖ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಇದೇ ಪ್ಲಾನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಬಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 99 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 5GB ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್‌ಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ಪೇಯ್ಡ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬಯಸುವವರಿಗೆ BSNLನ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.