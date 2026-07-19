ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಸ್ಟ್ AI ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫೀಚರ್ಗಳಿರುವ ಟಾಪ್ 5 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಲಿಸ್ಟ್
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ AI ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫೀಚರ್ಗಳಿರುವ ಟಾಪ್ 5 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಸ್ಟ್ AI ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫೀಚರ್ಗಳಿರುವ ಟಾಪ್ 5 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್
ಈಗೀಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳು ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಫೋಟೋಗಳ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ಬಣ್ಣ, ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸುಧಾರಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್, ನೈಟ್ ಮೋಡ್ ಫೋಟೋಗಳು ಹಾಗೂ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿನ ಬೇಡದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತಹ ಫೀಚರ್ಗಳು ಕೂಡ ಈಗ AI ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬೆಸ್ಟ್ AI ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫೀಚರ್ಗಳಿರುವ ಟಾಪ್ 5 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಅಲ್ಟ್ರಾ
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾಡೆಲ್ ಆದ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಅಲ್ಟ್ರಾ, ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ AI ಸಿಸ್ಟಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಫೋಟೋ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋನಂತಹ AI ಫೀಚರ್ಗಳು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 200 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿವೆ.
6.9 ಇಂಚಿನ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅಮೋಲೆಡ್ 2X ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು 5,000 mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದರ ಇತರೆ ವಿಶೇಷತೆಗಳು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಡೆಲ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 1,39,999 ರೂ.
ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10
ಕಂಪ್ಯೂಟೇಶನಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೋಚ್, ಆಟೋ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೇಕ್, ಫೇಸ್ ಅನ್ಬ್ಲರ್, ಮತ್ತು ಟಾಪ್ ಶಾಟ್ನಂತಹ AI ಫೀಚರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
48 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಟೆನ್ಸರ್ G5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಈ ಫೋನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ಸ್. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ 79,999 ರೂ. ಆಗಿದೆ.
ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್
ಆ್ಯಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ವಿಶುವಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಕ್ಲೀನ್ ಅಪ್, ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ರೀಫ್ರೇಮಿಂಗ್ನಂತಹ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತಲಾ 48 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ನ ಮೂರು ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು A19 ಪ್ರೊ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 1,49,900 ರೂ.
ವಿವೋ X300 ಪ್ರೊ
ವಿವೋ X300 ಪ್ರೊ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಝೈಸ್ (Zeiss) ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆಗೆ AI ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್, AI ಫೋಟೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋನಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿವೆ. 200 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 9500 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು 90 ವ್ಯಾಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೂಡ ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ 1,09,999 ರೂ.
ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 13R
ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ AI ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 13R ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಮಾಡೆಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ AI ಅನ್ಬ್ಲರ್, AI ಡೀಟೇಲ್ ಬೂಸ್ಟ್, ಮತ್ತು AI ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಎರೇಸರ್ನಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, 6,000 mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 80 ವ್ಯಾಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇದರ ಇತರೆ ವಿಶೇಷತೆಗಳು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಡೆಲ್ನ ಬೆಲೆ 38,999 ರೂ.ನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು AI ಆಧಾರಿತ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅನುಭವ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಐದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
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