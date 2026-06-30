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- ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ? ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ನ ಅಸಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ? ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ನ ಅಸಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಂತಹ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ತಗಲುವ ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಚ್ಚವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸಿದರೆ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತವೆ.
ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ?
ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗಗಳಾಗಿವೆ. ಕಚೇರಿಯ ಕೆಲಸ, ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮನರಂಜನೆ ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊ ಕರೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹುತೇಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುವುದು ಸಹಜ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 3 ರಿಂದ 4 ಯುನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್! (Smartphone Power Consumption)
ನಾವು ದಿನವಿಡೀ ಬಳಸುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ, ಇಡೀ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 3 ರಿಂದ 4 ಯುನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದರಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸರಾಸರಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಕೇವಲ 50 ರಿಂದ 60 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ದಿನವೂ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.
ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು (Laptop Energy Usage)
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 130 ರಿಂದ 140 ಯುನಿಟ್ಗಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ದರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇದರ ವಾರ್ಷಿಕ ವೆಚ್ಚ ಕೆಲವು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ₹1500 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಿದ್ದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯು ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಧ್ಯಮ ಬಳಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳು (Tablet Power Consumption)
ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳ ಮಧ್ಯದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು 15 ರಿಂದ 20 ಯುನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರದಿದ್ದರೂ, ನಿರಂತರ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಪಾಲು ಅಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಯಾರೂ ಗಮನಿಸದ ‘ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ಪವರ್’ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಬೈ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಪವ್ಯಯ (Phantom Power Wastage)
ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ ಸಾಧನಗಳನ್ನು (ಫೋನ್/ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್) ಚಾರ್ಜರ್ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡದೆ ಚಾರ್ಜರ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲಗ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಡುವುದು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಚಾರ್ಜರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೀರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 'ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ಪವರ್' (Phantom Power) ಅಥವಾ 'ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಬೈ ಪವರ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ನೋಟಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯರ್ಥ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಎನಿಸಿದರೂ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಹಣ ಎರಡನ್ನೂ ಪೋಲು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳ ದೀರ್ಘ ಆಯಸ್ಸಿಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ (Energy Saving Tips)
ನೀವು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಉಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಕೆಲವು ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಡಿವೈಸ್ ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ಚಾರ್ಜರ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾತ್ರ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸಣ್ಣ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ದುಬಾರಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯಸ್ಸನ್ನು (Battery Life) ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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