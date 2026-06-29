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- Selfie Phones: ಕುಲ್ಫಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗಿಯೋ ಭಾರತದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟಾಪ್-4 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು
Selfie Phones: ಕುಲ್ಫಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗಿಯೋ ಭಾರತದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟಾಪ್-4 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್, ವ್ಲಾಗಿಂಗ್, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಫೋನ್ಗಳಿವು.
Samsung Galaxy S26 Ultra
ಯಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ? – ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳು, ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳು
12MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 4K@60fps ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ Dual Pixel Autofocus ಅತ್ಯುತ್ತಮ HDR ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಸೆಲ್ಫಿ
ಅತ್ಯುತ್ತಮ HDR ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನ್. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೆಲ್ಫಿ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ.
Xiaomi 17 Ultra
50MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫೋನ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಟೋನ್ಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಬ್ಯೂಟಿ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದವರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಕ್ಯಾಮೆರಾ. ಬ್ಯೂಟಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಡಿಮೆ, ನೈಜ ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
iPhone 17 Pro Max
18MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಅದ್ಭುತ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ ಮತ್ತು Dolby Vision ಬೆಂಬಲದಿಂದ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ರೀಲ್ಸ್ಗಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಡಿಯೋ ಗುಣಮಟ್ಟ. ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಟಿಕ್ ಮೋಡ್. ರೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ.
Vivo V70 Elite – ಬೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋನ್
50MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಉತ್ತಮ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೋಡ್ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುವ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು.
ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಸೆಲ್ಫಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ. AI ಬ್ಯೂಟಿ ಮೋಡ್ನಿಂದ ಆಕರ್ಷಕ ಫೋಟೋಗಳು. ಯುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ.
ಬಜೆಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಫೋನ್ಗಳು
₹25,000 ಒಳಗಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸೆಲ್ಫಿ ಅನುಭವ ಬೇಕಾದರೆ iQOO Z11x ಮತ್ತು Moto G96 ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಇವು 32MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿವೆ.
ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೆನ್ಸರ್ ಗುಣಮಟ್ಟ, AI ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು HDR ಮುಖ್ಯ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬೇಕು. 4K ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ ಇದ್ದರೆ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ.
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