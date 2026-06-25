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- Google Pixel 10 Offer: ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾದ ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10, ಅಮೇಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ₹16,000 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್!
Google Pixel 10 Offer: ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾದ ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10, ಅಮೇಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ₹16,000 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್!
ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ₹16,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬೃಹತ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ ಇಂಡಿಗೋ ಬಣ್ಣದ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ₹16,000 ಆಫರ್
ನೀವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಅದರಲ್ಲೂ ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನುಭವ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈಗ ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವಿದೆ. ಗೂಗಲ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಫೋನ್ ಆದ ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 (Google Pixel 10) ಮೇಲೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಇದೀಗ ಬೃಹತ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ:
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಅದರ ಮೂಲ ಬೆಲೆ 79,999 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಕೇವಲ 63,770 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ 16,229 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಈ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಯು ಕೇವಲ 'ಇಂಡಿಗೋ' (Indigo) ಬಣ್ಣದ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್:
ಕೇವಲ ಫ್ಲಾಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್: ನೀವು HSBC ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಫೋನಿನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೆಲೆ 60,770 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್: ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬರೋಬ್ಬರಿ 35,900 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು (ಬೆಲೆಯು ಹಳೆಯ ಫೋನಿನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ).
EMI ಸೌಲಭ್ಯ: ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದ (No-cost EMI) ಸೌಲಭ್ಯವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 2,242 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು:
ಈ ಫೋನ್ ಗೂಗಲ್ನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ Tensor G5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿದೆ. 12GB RAM ಮತ್ತು 256GB ವರೆಗಿನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇದು ನೀಡುತ್ತದೆ. 6.3 ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, 3,000 ನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 48MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 13MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಮತ್ತು 10.8MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ 10.5MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಖರೀದಿಸುವುದು ಯೋಗ್ಯವೇ?
ನೀವು ಗೇಮಿಂಗ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI) ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಆದರೆ, ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದರ 30W ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೇಗ ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆ ಎನಿಸಬಹುದು. ಆದರೂ, 16,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು 'ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಮನಿ' ಡೀಲ್ ಆಗಿದೆ.
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