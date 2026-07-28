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- Politics: ಬಿಜೆಪಿ vs ಕಾಂಗ್ರೆಸ್; ಯಾರ ಬಳಿ ಇದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಅಸಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ!
Politics: ಬಿಜೆಪಿ vs ಕಾಂಗ್ರೆಸ್; ಯಾರ ಬಳಿ ಇದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಅಸಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ!
ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗಿಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಗದು ಮೀಸಲು, ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಕಡ್ಡಿತುಂಡರಿಸಿದಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಎರಡೂ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬಿಜೆಪಿ vs ಕಾಂಗ್ರೆಸ್!
ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ ಮತ್ತು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗಿಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಗದು ಮೀಸಲು, ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಕಡ್ಡಿತುಂಡರಿಸಿದಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಎರಡೂ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬಿಜೆಪಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ !
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಘೋಷಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ₹10,107.2 ಕೋಟಿ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ₹133.97 ಕೋಟಿ. ಇದರರ್ಥ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಗದು ಮೀಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗಿಂತ ಸರಿಸುಮಾರು 75 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಿಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ!
ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಒಟ್ಟು ₹6,769.14 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಆರೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ 85.03% ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಬಿಜೆಪಿಯ ಆದಾಯ 56% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ₹918.28 ಕೋಟಿ (11.53%) ಆದಾಯ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ 25% ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಹುದೂರದ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ?
ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಣಕಾಸು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ದೇಣಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ₹6,124.85 ಕೋಟಿ, ಅಥವಾ ಅದರ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ 90.4%, ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ದೇಣಿಗೆಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ₹634 ಕೋಟಿ, ಅಥವಾ ಅದರ ಆದಾಯದ 9.3%, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್!
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇವು ಅದರ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಪಕ್ಷವು ₹522.13 ಕೋಟಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಆದಾಯದ 56.8% ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಗಳಿಕೆಯ ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗವಾದ ₹350.12 ಕೋಟಿ ಕೂಪನ್ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಡೆದ ದೇಣಿಗೆಗಿಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ ಹೆಚ್ಚು!
ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮೀಸಲುಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ. ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನಿಂದಾಗಿ, ಬಿಜೆಪಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿಯಿಂದಲೇ ₹634 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ದೇಣಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ₹522.13 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚಗಳು!
ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ₹323.05 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅದೇ ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ₹159.68 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಪಕ್ಷಗಳ ಘೋಷಿತ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಭೂಮಿ, ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳು, ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸು ಹಿಡುವಳಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ₹12,171.17 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಸಾಲ ₹15.43 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಅದರ ಆಸ್ತಿ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸಾಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಥೆ ಏನು?
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸುಮಾರು ₹1,351 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಆಸ್ತಿಗಳು, ಹೂಡಿಕೆ, ಇತರ ಹಣಕಾಸು ಆಸ್ತಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ನಗದು ಮೀಸಲು, ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ, ಪ್ರಚಾರ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಆಡಿಟ್ ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ವರದಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಆದಾಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾದರಿ ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ದೇಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಆದಾಯ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೇಣಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೂಪನ್ ಮಾರಾಟಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.