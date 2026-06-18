Wooden Flooring: ಟೈಲ್ಸ್-ಮಾರ್ಬಲ್ ಬಿಡಿ, ವುಡನ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಲಕ್ಸುರಿ ಲುಕ್ ಕೊಡಿ
ವುಡನ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾರ್ಬಲ್ ಮತ್ತು ಟೈಲ್ಸ್ಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಾ? ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ಯಾವ ವುಡನ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಉತ್ತಮ? ಮಳೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ದುಬಾರಿ ಮರದ ನೆಲವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತಾ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ವುಡನ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್
ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪೂರ್ತಿ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಡೆಕೋರ್ಗೆ ಜನರು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪೇಂಟ್-ಡಿಸೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ಗೂ ಗಮನ ಕೊಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮಾರ್ಬಲ್, ಟೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವುಡನ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವುದಲ್ಲದೆ, ಐಷಾರಾಮಿ ಅನುಭವವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ವಿಂಟೇಜ್ ಟೆರಾಕೋಟಾ ಫ್ಲೋರಲ್ ವುಡನ್ ಟೈಲ್ಸ್
ವಿಂಟೇಜ್ ಟೆರಾಕೋಟಾ ಫ್ಲೋರಲ್ ವುಡನ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಹೂವಿನ ಮೋಟಿಫ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಟೆರಾಕೋಟಾ ಮತ್ತು ವುಡನ್ ಟೋನ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಗೆ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವೈಬ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನೆಲವನ್ನು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ವಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಮಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೋಣೆಗಳು, ಬಾಲ್ಕನಿ, ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ವುಡನ್ ಡೆಕ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಮಾಡರ್ನ್ ಹೊರಾಂಗಣ ವುಡನ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಸ್ಕೆಟ್ವೀವ್ ಮಾದರಿಯು ಇದನ್ನು ಸುಂದರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹ್ಯಾಂಡಿ ಮತ್ತು ಮೂವೆಬಲ್ ವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದು, ತೆರೆದ ಬಾಲ್ಕನಿ, ಟೆರೇಸ್ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವುಡನ್ ಟೈಲ್ ಗ್ರಿಡ್
ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವುಡನ್ ಟೈಲ್ ಗ್ರಿಡ್ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ ತರಹದ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಬಣ್ಣದ ವುಡನ್ ಗ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾದರಿಯ ಟೈಲ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಕಾರಿಡಾರ್ ಮತ್ತು ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಮನೆಗೆ ವಿಂಟೇಜ್ ವೈಬ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪೇಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮರದ ದೃಢತೆ ಮತ್ತು ಸರಳ ವಿನ್ಯಾಸವು ನಿಮ್ಮ ಜಾಗವನ್ನು ಫ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಾಡರ್ನ್ ಲೈಡ್ ವುಡ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಈ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ವುಡನ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನೋಡಲು ಕಾರ್ಪೆಟ್ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ತೆರೆದ ಜಾಗವನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತೆ ತೋರಿಸಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೆಲ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕ್ಲೀನ್-ನೀಟ್ ಲುಕ್ಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬಾಸ್ಕೆಟ್ವೀವ್ ಮಾಡೆಲ್
ಇದು ಸುಂದರವಾದ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ವೀವ್ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿನ್ಯಾಸವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವುಡನ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಬಯಸಿದರೆ ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ವುಡನ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ನ ಅನುಕೂಲಗಳು
ಮರದ ನೆಲವು ಮನೆಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಫಿನಿಶ್ ಮನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಟೈಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ ನೆಲವು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತಣ್ಣಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬೇಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಕಲ್ಲು ಹಾಕಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವುಡನ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು.
ವುಡನ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ನ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀರು ಬಿದ್ದರೆ ವುಡನ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಹಾಳಾಗಬಹುದು.
ಟೈಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಗೀರುಗಳು ಮತ್ತು ಡೆಂಟ್ಗಳು ಬೀಳುವುದು ಸುಲಭ.
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ನೆಲ ಒರೆಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.
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