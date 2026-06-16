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- Modern Entrance Idea: ಮನೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಹೀಗಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯೇ ಒಲಿದು ಬರ್ತಾಳೆ! ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ!
Modern Entrance Idea: ಮನೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಹೀಗಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯೇ ಒಲಿದು ಬರ್ತಾಳೆ! ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ!
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಆಕರ್ಷಿಸಬೇಕೇ? ಮಾಡರ್ನ್ ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿವೆ? ಸರಿಯಾದ ಲೈಟಿಂಗ್, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ ಡೆಕೋರ್ನಿಂದ ಮನೆಯ ಲುಕ್ ಬದಲಿಸಬಹುದೇ? ಇಲ್ಲಿವೆ 5 ಅದ್ಭುತ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಐಡಿಯಾಗಳು.
ಯಾವುದೇ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವೇ(House Entrance ) ಅದರ ಮೊದಲ ಗುರುತು. ಅತಿಥಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮೊದಲು ಬೀಳುವುದೇ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜನರು ಮನೆಯ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರ, ಉಪಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ವಿನ್ಯಾಸ, ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರದಿಂದ ಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲವು ಮಾಡರ್ನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ!
ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡಿ
ಆಧುನಿಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಳ ಬಣ್ಣಗಳು, ಸ್ಲೀಕ್ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಆಕರ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಮನೆಯನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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ಆಕರ್ಷಕ ಲೈಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ
ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲಿನ ವಾಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, ವಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಫೋಕಸ್ ಲೈಟ್ಗಳು ಮನೆಯ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ಅದ್ಭುತ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಳಕು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷುರಿ ಟಚ್ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಹಸಿರಿನಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವಂತಿರಲಿ
ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಸುತ್ತಲೂ ಸಣ್ಣ ಗಿಡಗಳು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಪಾಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ತಾಜಾತನದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಹಸಿರು ಮನೆಗೆ ಜೀವಂತಿಕೆ ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬರುವ ಅತಿಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳ ಬಳಕೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಎರಡೂ ಶೈಲಿಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
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ಮರ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬಳಸಿ
ಮರದ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ನಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಮನೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬಳಸುವುದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.
ಮನೆಗೊಂಡು ಹೆಸರು, ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಟ್
ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಆಕರ್ಷಕ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮತ್ತು ಸರಳವಾದ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಥೀಮ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸುತ್ತವೆ.
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