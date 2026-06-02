ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಆದ್ರೂ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪೈಲಟ್ಗಳು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ! ಎಲ್ರೂ ಹೆದರೋದ್ಯಾಕೆ?
Why planes don't fly over Antarctica: ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಏಕೆ ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ? ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಅಸಲಿ ರಹಸ್ಯಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಕಾರಣಗಳೇನು?
ಭೂಮಿಯ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ನೂರಾರು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನಗಳು (Commercial Flights) ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿರುವ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಖಂಡ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಮೇಲಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಮಾನಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಾರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳು ಹಾರಬಾರದು ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮವಿದೆಯೇ? ಎಂದರೆ ಅಂತಹದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಬಲವಾದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ದೀರ್ಘವಾದ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳ ಆಯ್ಕೆ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಗಾದರೂ ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳ ಮೂಲಕ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೂರವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ತಲುಪಲು ಪೈಲಟ್ಗಳು ಭೂಗೋಳದ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದೂರದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು (Shortest Routes) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಗ್ಲೋಬ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದ ಮಾರ್ಗದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಸಹ, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನಗಳು (Commercial Flights) ಈ ಮಂಜಿನ ಖಂಡದ ಮೇಲೆ ಹಾರದೆ, ದೀರ್ಘವಾದ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ.
ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ಹವಾಮಾನ
ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಶೀತಲವಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ತಾಪಮಾನವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ವಿಮಾನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುವ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಪರೀತ ಚಳಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಜೆಟ್ ಇಂಧನವು (Jet Fuel) ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಂಜಿನ್ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು.
ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ರಾಡಾರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವು (Magnetic Field) ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಸೂಚಿಗಳು (Compasses) ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾದಲ್ಲಿ ರಾಡಾರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪೈಲಟ್ಗಳು ಏರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (ATC) ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ , ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ
ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ನಿಯಮವೆಂದರೆ ಸುರಕ್ಷತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ (Medical Emergency) ಎದುರಾದರೆ, ವಿಮಾನವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಹಿಮದ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ರನ್ವೇಗಳು ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಯಮಗಳು (ETOPS)
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ETOPS (Extended-range Twin-engine Operational Performance Standards) ಎಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡು ಎಂಜಿನ್ಗಳಿರುವ ವಿಮಾನಗಳು ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾವುದೇ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ
'ವೈಟ್ಔಟ್' (Whiteout) ಎಂಬ ಭೀಕರ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪೈಲಟ್ಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಮೇಲೆ ಹೋಗದೆ ದೀರ್ಘ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
