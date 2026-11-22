ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೆಲವರು ₹110, ₹210 ಅಥವಾ ₹510ಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸುವ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಜೆಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸುಲಭ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.22): ನೀವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೆಲವರು ₹110, ₹210 ಅಥವಾ ₹510ಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ₹100 ಅಥವಾ ₹200ಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಈ ರೀತಿಯ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇಕೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹಲವರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಅಭ್ಯಾಸವೇ ಅಥವಾ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಅಡಗಿದೆಯೇ? ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಈ ರೀತಿಯ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸರಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಒಲವು, ಬಜೆಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬಿಸುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಇದರ ಸೀಕ್ರೇಟ್ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಎಳೆಎಳೆಯಾಗಿ ನೋಡೋಣ
1. ಸರಳ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆನಪಿಡಬಹುದಾದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರಳವಾದ, ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಸುಲಭವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ₹110, ₹210 ಅಥವಾ ₹510 ಎಂಬ ಮೊತ್ತಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚಿನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವೆಂದು ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸರಳವಾಗಿ ಕಾಣುವುದರಿಂದಲೇ ಇಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.
2. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮತೋಲನ ನೀಡುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ದಿನದ ಖರ್ಚು ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ₹110 ಅಥವಾ ₹210 ಎಂಬ ಮೊತ್ತಗಳು ಅವರಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಖರ್ಚಿನಂತೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಮತೋಲನದ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಬಹುದು. ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಾಗ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ತೃಪ್ತಿಯೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
3. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅರ್ಧ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ತುಂಬಿಸುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
ಕೆಲವರು ವಾಹನದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇಂಧನದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಂಧನ ಹಾಕಿಸಿ ಅರ್ಧ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ₹110, ₹210 ಅಥವಾ ₹510 ಎಂಬ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಮೊತ್ತಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಹನದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಧ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ. ಅದು ವಾಹನದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
4. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳ ಮೀಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇಂಧನ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ನಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು. ಹಳೆಯ ಯಂತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಅಪರೂಪದ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ಇಂತಹ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆದಿರಬಹುದು. ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಿತರಣಾ ಯಂತ್ರಗಳು ನಿಖರವಾಗಿ ಇಂಧನವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಆದರೂ, ಕೆಲವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಥವಾ ಯಂತ್ರದ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ₹110 ಅಥವಾ ₹210ಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮೋಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಖಚಿತ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸುವಾಗ ಮೀಟರ್ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆಯೇ, ಸರಿಯಾದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಹಾಗಾದರೆ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವೇನು?
₹110, ₹210 ಅಥವಾ ₹510ಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಬಜೆಟ್ಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು; ಕೆಲವರಿಗೆ ಸರಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಒಲವು ಇರಬಹುದು; ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇಂಧನದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೇವಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಥವಾ ಮೋಸದ ಭಯ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭ್ಯಾಸ, ಹಣಕಾಸಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿರಬಹುದು.