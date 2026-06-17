Black Milk: ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಹಾಲು ಕೊಡುವ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? 90% ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ!
Black Milk: ಹಾಲು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆಲ್ಲಾ ನೆನಪಾಗೋದು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ. ಹಸು, ಎಮ್ಮೆ, ಮೇಕೆ, ಒಂಟೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ನೋಡುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾಲು ಬಿಳಿಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ.
ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಅಪರೂಪದ ಖಡ್ಗಮೃಗ
ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಹಾಲಿನ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕಪ್ಪು ಖಡ್ಗಮೃಗದ (Black Rhino) ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಖಡ್ಗಮೃಗಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಬೃಹತ್ ದೇಹ, ಎರಡು ಕೊಂಬುಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸ್ವಭಾವ ಇವುಗಳ ವಿಶೇಷತೆ.
ಹಾಲಿಗಿಂತ ಇದು ಭಿನ್ನ
ಕಪ್ಪು ಖಡ್ಗಮೃಗದ ಹಾಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆಗಳು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿವೆ. ಸಂಶೋಧಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದರ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹಾಲು ನೀರಿನಂತೆ ತಿಳಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದರ ಬಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾಲಿಗಿಂತ ಇದು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದೇ ಈ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.
ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ
ಕಪ್ಪು ಖಡ್ಗಮೃಗಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದ ನಂತರವೇ ಇವು ಮರಿ ಹಾಕಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಅವಧಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ಮರಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಂತರ ತಾಯಿ ಖಡ್ಗಮೃಗವು ಬಹಳ ಕಾಲ ತನ್ನ ಮರಿಯ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲೇ ಕಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಹಾಲು ತುಂಬಾ ತಿಳಿ
ಕಪ್ಪು ಖಡ್ಗಮೃಗದ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಕೇವಲ 0.2% ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಸು ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆಯ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಖಡ್ಗಮೃಗಗಳ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಅವುಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಮರಿಗಳ ಪಾಲನೆ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳು ಹಾಲಿನ ಗುಣಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಹಾಲು ತುಂಬಾ ತಿಳಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಅಪರೂಪದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಕಪ್ಪು ಖಡ್ಗಮೃಗದ ಹಾಲಿನ ಈ ವಿಶೇಷತೆಯೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಪರೂಪದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಲು ಎಂದರೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇದ್ದರೂ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ, ರಚನೆ ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಖಡ್ಗಮೃಗದ ಹಾಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಾಗ ಅನೇಕರು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯಗಳು ಅಡಗಿವೆ.
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