Old Saree Reuse: ಹಳೆ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಡಿ, ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ!
ಹಳೆಯ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆ, ಅದೇ 'ಮಾಮೂಲಿ' ಕುಶನ್ ಕವರ್, ಟೇಬಲ್ ಕ್ಲಾತ್ಗಳಂತಹ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಹೊಸದಾಗಿ, ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸುವಂತೆ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.
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ಟೆಂಟ್ ಹೌಸ್
ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಟೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ. ಹಳೆಯ ಕಾಟನ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಡೇರೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಿ. ಅವರು ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಾರೆ!
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Image Credit : Getty
ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಓವರ್ ಕೋಟ್
ಜೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೀ-ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆಯೇ? ಹಳೆಯ ರೇಷ್ಮೆ ಅಥವಾ ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಸೀರೆಯನ್ನು ಉದ್ದನೆಯ ಶ್ರಗ್ (Long Shrug) ಅಥವಾ ಕಿಮೋನೊ ಜಾಕೆಟ್ನಂತೆ ಹೊಲಿಸಿ ಧರಿಸಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಖತ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ!
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Image Credit : Getty
ರಾಯಲ್ ಲುಕ್
ಸೀರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಂದರವಾದ ಜರಿ ಸೆರಗು ಅಥವಾ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಮರದ ಫ್ರೇಮ್ ಹಾಕಿ ಗೋಡೆಗೆ ಅಲಂಕಾರ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಬಳಸಿ. ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಸಿದ್ಧ!
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Image Credit : Getty
ಗಿಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕ್
ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವಾಗ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಬದಲು ಹಳೆಯ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯ ಬಾರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಉಡುಗೊರೆಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
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ಬಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಗ್
ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು (Totebags) ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್. ಹಳೆಯ ದಪ್ಪನೆಯ ಕಾಂಚೀಪುರಂ ರೇಷ್ಮೆ ಅಥವಾ ಕಲಂಕಾರಿ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿರಿ.
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Image Credit : Getty
ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಟನ್
ತೆಳುವಾದ ನೆಟೆಡ್ (Netted) ಅಥವಾ ಶಿಫಾನ್ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಟನ್ ರೀತಿ ಹಾಕಿ. ಸಂಜೆಯ ಬಿಸಿಲು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ಆ ಜಾಗವೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ!
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