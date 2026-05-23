Washing Machine Cleaning: ವಾಶಿಂಗ್ ಮಶಿನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಬೇಡ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು!
Top load washing machine cleaning tips: ಬಟ್ಟೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಳೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಫಂಗಸ್ ಸೇರಿ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆಯೇ? ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿನೆಗರ್, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾದಂತಹ ಸರಳ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಅದರ ಬಾಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್
ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಈ ಮೆಷಿನ್ನಲ್ಲೇ, ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಸೋಪಿನ ನೊರೆ, ಬಟ್ಟೆಯ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಸೇರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಫಂಗಸ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುವುದಲ್ಲದೆ, ಮೆಷಿನ್ನ ಬಾಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದುರಸ್ತಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಆಗುವ ವೃಥಾ ಖರ್ಚು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಚ್ಚಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಡ್ರಮ್ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್
ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಕೊಳೆ ಡ್ರಮ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಮೆಷಿನ್ ಖಾಲಿ ಇರುವಾಗ, ಅದನ್ನು 'Hot Water' ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೋಪು ಹಾಕುವ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಪ್ ವಿನೆಗರ್ ಹಾಕಿ ಮೆಷಿನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ವಿನೆಗರ್ ಒಳಗಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೀರು ತುಂಬಿದ ನಂತರ ಮೆಷಿನ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಸೈಕಲ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ವಿನೆಗರ್ ಸೈಕಲ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಡ್ರಮ್ ಒಳಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಉದುರಿಸಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಶ್ ಸೈಕಲ್ ರನ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಡ್ರಾಯರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್
ನಾವು ಸೋಪು ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕುವ ಡ್ರಾಯರ್ನಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಚಿ ಮತ್ತು ಕೊಳೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಈ ಡ್ರಾಯರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಿದರೆ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ಸೋಪಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 20 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿಡಿ. ನಂತರ ಹಳೆಯ ಟೂತ್ಬ್ರಶ್ ಬಳಸಿ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತಿಕ್ಕಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಬಳಿಕ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ ಮತ್ತೆ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕಿ.
ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್
ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ಮೆಷಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಬಾಗಿಲಿನ ಸುತ್ತ ಇರುವ ರಬ್ಬರ್ ಮಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತು, ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳಂತೆ ಫಂಗಸ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ನೀರು ಮಿಶ್ರಿತ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅದ್ದಿ, ಈ ರಬ್ಬರ್ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸಿ. ಕಲೆ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಬ್ರಶ್ ಬಳಸಬಹುದು.
ಡ್ರೈನ್ ಪಂಪ್ ಫಿಲ್ಟರ್
ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ನ ಮುಂಭಾಗದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾಗಿಲಿನಂತಹ ಭಾಗವಿರುತ್ತದೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಕೊಳೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಭಾಗವನ್ನು ತೆರೆದಾಗ ನೀರು ಹೊರಬರುವುದರಿಂದ, ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆ ಇಡಿ. ಅದರ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆರೆದು, ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ನಾಣ್ಯ, ದಾರ, ಕೂದಲು, ಬಟನ್ಗಳಂತಹ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ. ಪ್ರತಿ 2-3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ಮೆಷಿನ್ ಬಾಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್
ಮೆಷಿನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತುರುಕಬೇಡಿ. ಇದು ಮೋಟರ್ ಅನ್ನು ಬೇಗ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆದ ನಂತರ, ಮೆಷಿನ್ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಮುಚ್ಚಬೇಡಿ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟರೆ, ಒಳಗೆ ಗಾಳಿಯಾಡಿ ಫಂಗಸ್ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗಾಗಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿದ HE (High Efficiency) ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಥವಾ ಪೌಡರ್ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋಪಿನ ಪುಡಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನೊರೆ ಮಾಡಿ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅನ್ನು ಕರೆಯುವುದು ಯಾವಾಗ?
ಮೆಷಿನ್ನಿಂದ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಬರುವುದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಮೆಷಿನ್ನ ಕೆಳಭಾಗದಿಂದ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವಂತಹ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದರೆ, ನೀವೇ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ತಕ್ಷಣ ಒಬ್ಬ ನುರಿತ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅನ್ನು ಕರೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
