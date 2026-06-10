ತರಕಾರಿ ತಂದ ಹಳೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬುಟ್ಟಿ ಬಿಸಾಡದೇ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಜಾಲರಿ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಮಾಡಿ!
ಹಳೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತರಕಾರಿ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಬಿಸಾಡುವ ಬದಲು, ಈ 5 ಸುಲಭ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಜಾಲರಿ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬುಟ್ಟಿ
ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಟ್ರೆಂಡಿ ವಿಧಾನ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಬುಟ್ಟಿಯ ನಾಲ್ಕು ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹಗ್ಗ ಅಥವಾ ಚೈನ್ ಕಟ್ಟಿ, ಅದನ್ನು ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ನೇತುಹಾಕಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಪೆಟೂನಿಯಾ ಅಥವಾ ಸ್ಪೈಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಂತಹ ಬಳ್ಳಿ ಗಿಡಗಳು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಟೇಬಲ್ಟಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್
ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್
ಅಲಂಕಾರಿಕ ಪ್ಲಾಂಟರ್
ಹಳೆಯ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಲುಕ್ ನೀಡಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಅಲಂಕರಿಸಿ. ನೀವು ಬ್ರೈಟ್ ಬಣ್ಣಗಳು ಅಥವಾ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಇದು ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಪ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್
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