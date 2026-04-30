ಇವು ಜಗತ್ತಿನ 5 ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾವುಗಳು; ಕಚ್ಚಿದರೆ ಸಾವು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ!
ಕೆಲವು ಹಾವುಗಳು ನೋಡೋಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನಿಸಿದ್ರೂ, ಅವುಗಳ ವಿಷ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ಡೇಂಜರ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಡಿತ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತೆಗೆಯಬಲ್ಲದು. ಅಂತಹ 5 ಭಯಾನಕ ಹಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ತೈಪಾನ್
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾವುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದು ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ತೈಪಾನ್. ಇದನ್ನು 'ಫಿಯರ್ಸ್ ಸ್ನೇಕ್' ಅಂತಾನೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ವಿಷ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದೇ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಇದು ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದು ತೀರಾ ಅಪರೂಪ.
ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ
ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಉದ್ದದ ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವು. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾದ ವಿಷವು ನ್ಯೂರೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಇದು ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಲ್ಲದು. ತನ್ನ ಗೂಡು ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಂಬಾ
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಂಬಾ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾವು. ಇದು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಂಬಾ ಕೂಡ ಒಂದು. ಇದರ ವಿಷವು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಂಬಾ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕಚ್ಚಬಲ್ಲದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾವು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಗರಗಸ ಮಂಡಲ ಹಾವು
ಈ ಹಾವು ನೋಡಲು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ, ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಗರಗಸ ಮಂಡಲ (Saw-scaled Viper) ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ವಿಷವು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾವು ಕಡಿತದ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಇದೇ ಹಾವು ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಹಾವು, ಸಣ್ಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಸ್ವಭಾವ ಹೊಂದಿದೆ.
ರಕ್ತಮಂಡಲ ಹಾವು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತಮಂಡಲ (Russell's Viper) ಕೂಡ ಒಂದು. ಇದರ ಕಡಿತವು ತೀವ್ರವಾದ ನೋವು, ಊತ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ರಕ್ತಸ್ರಾವವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಇದು ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಬಹುದು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ಹಾವಿನ ಕಡಿತದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
