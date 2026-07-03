ಸೈಕಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿಜ ಬಣ್ಣ ಬಯಲಾಗುವ 5 ಸಂದರ್ಭಗಳಿವು! ಜನ ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡೋಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರಂತೆ, ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದವರಂತೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊರಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ನೋಡೋಣ.
ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಸಲಿ ಮುಖ ತೋರಿಸುವ ಐದು ಸಂದರ್ಭಗಳು
ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಭಾವ, ಯೋಚನಾ ಲಹರಿ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ರೀತಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೈಕಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಸಲಿ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸುವ 5 ಪ್ರಮುಖ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
1. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಜಬಣ್ಣ ಬಯಲು
ಸೈಕಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ, ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮರೆಯುವುದು ಅಥವಾ ನಷ್ಟವಾದರೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಹೋದಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನ ನಿಜವಾದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದು.
2. ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವನ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವ ಹೊರಬರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಾಂತವಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಭಯಪಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಂತವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಿಳಿಬೇಕಾದರೆ, ಅವನು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
3. ಲಾಭವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನಗೆ ಯಾವುದೇ ಲಾಭವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಅವನ ನಿಜವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕೇವಲ ಲಾಭವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೈಕಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮನೋಭಾವವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
4. ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದಾಗ
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದಾಗ ವಿನಯವಾಗಿರುತ್ತಾನೋ ಅಥವಾ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೋ ಎಂಬುದು ಅವನ ನಿಜ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಸೋತಾಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ ಅಥವಾ ಇತರರನ್ನು ದೂರುತ್ತಾನೋ ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸೂಚನೆ. ಸೈಕಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಗೆಲುವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೋಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
5. ಟೀಕೆಗೊಳಗಾದಾಗ
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದಾಗ ಅವನು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಅವನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಟೀಕೆಯನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕೋಪ ಅಥವಾ ಅಸಹನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೈಕಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ, ಟೀಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ರೀತಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಅಹಂ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
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