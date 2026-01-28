ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೀವನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಪ್ 10 ದೇಶಗಳಿವು! ಭಾರತ, ಪಾಕ್ ಸ್ಥಾನವೆಷ್ಟು?
ಜೀವನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ 2026: ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೀವನಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಭಾರತ, ಚೀನಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜನರ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ. ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಯಾರದ್ದು?
ಈ ದೇಶಗಳ ಜನರದ್ದೇ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ
ಜೀವನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ 2026: ಒಂದು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಜಿಡಿಪಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಅಧಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಹದಗೆಟ್ಟ ಆಡಳಿತ. ಇಂತಹ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಜನರ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟ (Quality of Life) ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಉತ್ತಮ ಜೀವನಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜನರು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭದ್ರತೆ, ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ, ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿನವರ ಜೀವನ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ತೃಪ್ತರಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಿದರೆ, ಆ ದೇಶವು ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಹೀಗೆ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಪ್ 10 ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಂಬಿಯೋ (Numbeo) ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಆ ದೇಶಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
1. ಓಮನ್
ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಓಮನ್ ಜನರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶದ ಜನರ ಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಆಸ್ತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ವಾತಾವರಣದ ಮಾಲಿನ್ಯವೂ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಇತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಓಮನ್ ಜೀವನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ 207.6 ಸ್ಕೋರ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
2. ಜಪಾನ್
ಜಪಾನ್ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗುವುದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಮಾಲಿನ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜೀವನಮಟ್ಟ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜನರ ಜೀವನಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿಲ್ಲ. ಜನರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ, ಅದ್ಭುತ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಮತ್ತು ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಜಪಾನ್ ಅನ್ನು ಜೀವನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ 185.6 ಸ್ಕೋರ್ನೊಂದಿಗೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ.
3. ಕತಾರ್
ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಆದಾಯ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿನ ಕಾನೂನುಗಳು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನರ ಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಕತಾರ್ನಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಜೀವನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ 182.7 ಸ್ಕೋರ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ದೇಶ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಬೇಕಾಯಿತು.
4. ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (UAE)
ಉತ್ತಮ ಜೀವನಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶ ಯುಎಇ. ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ 175.5 ಆಗಿದೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜನರ ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಬುಧಾಬಿ, ದುಬೈನಂತಹ ನಗರಗಳು ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಆಸ್ತಿಗಳ ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
5. ಇಸ್ರೇಲ್
ಜೀವನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ 167.7 ಸ್ಕೋರ್ನೊಂದಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ದೇಶವು ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಬೆಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು. ಇದು ಜನರ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಸಂತೋಷವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ.
ಜೀವನ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 6 ರಿಂದ 10ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಈ ದೇಶಗಳು
ಇನ್ನು ಜೀವನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ 2026 ರಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ 165.3 ಸ್ಕೋರ್ನೊಂದಿಗೆ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕುವೈತ್ 162 ಸ್ಕೋರ್ನೊಂದಿಗೆ ಏಳನೇ, ಸೈಪ್ರಸ್ 159 ಸ್ಕೋರ್ನೊಂದಿಗೆ ಎಂಟನೇ, ಸಿಂಗಾಪುರ 158.1 ಸ್ಕೋರ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಂಬತ್ತನೇ, ಮತ್ತು ತೈವಾನ್ 155 ಸ್ಕೋರ್ನೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ.
ಜೀವನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನವೆಷ್ಟು..?
ಆದರೆ, ಜೀವನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 122.3 ಸ್ಕೋರ್ನೊಂದಿಗೆ 18ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನಮಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ (134.8 ಸ್ಕೋರ್ನೊಂದಿಗೆ 14ನೇ ಸ್ಥಾನ) ಇದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 98.3 ಸ್ಕೋರ್ನೊಂದಿಗೆ 23ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಜೀವನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಶ್ರೀಲಂಕಾ. ಈ ದೇಶದ ಸ್ಕೋರ್ ಕೇವಲ 61 ಮಾತ್ರ.
