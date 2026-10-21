ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ಗೆ 3 ಬ್ಲೇಡ್, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 5 ಬ್ಲೇಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ಯಾಕಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಭಾರತದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 3 ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ 4 ಅಥವಾ 5 ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ಫ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 3 ಬ್ಲೇಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸೋದು ಯಾಕೆ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಬಹುಪಾಲು ಸಮಯ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ಸೆಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ನೇರವಾದ ಮತ್ತು ವೇಗವಾದ ಗಾಳಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 3 ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಗಾಳಿಯ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಮೋಟಾರ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಾಳಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೇವಲ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಫ್ಯಾನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ಲೇಡ್ನ ಆಕಾರ, ಉದ್ದ, ಪಿಚ್, ಮೋಟಾರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ತಿರುಗುವ ವೇಗ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ 3, 4 ಅಥವಾ 5 ಬ್ಲೇಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗಾಳಿ ಕೊಡಬಲ್ಲದು.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 4 ಮತ್ತು 5 ಬ್ಲೇಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಫೇಮಸ್ ಯಾಕೆ?
ಅಮೆರಿಕದ ಬಹುತೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು HVAC (ಹೀಟಿಂಗ್, ವೆಂಟಿಲೇಶನ್ ಮತ್ತು ಏರ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್) ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಣೆಯೆಲ್ಲಾ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಹರಡಲು ಅವರು ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 4 ಮತ್ತು 5 ಬ್ಲೇಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಅವುಗಳ ಡಿಸೈನ್ನಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಫೇಮಸ್. ಇವು ಕಡಿಮೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಾ, ಎಸಿಯ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕೋಣೆಯ ತುಂಬಾ ಮೆಲ್ಲನೆ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗಂತ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 3 ಬ್ಲೇಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬಳಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯೂ 3 ಬ್ಲೇಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕೋಣೆಯ ಅಳತೆ, ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಜನರ ಇಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ಫ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಕೆ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ.
ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಾಳಿಯ ವೇಗವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾ?
ಫ್ಯಾನ್ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದರ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಲೇಡ್ ಇದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು. ಒಂದು ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಹಲವು ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ:
* ಬ್ಲೇಡ್ ಡಿಸೈನ್: ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ಉದ್ದ, ಅಗಲ, ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಅದು ಬಾಗಿರುವ ರೀತಿ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
* ತಿರುಗುವ ವೇಗ: ಫ್ಯಾನ್ ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗಿದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತದೆ.
* ಮೋಟಾರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಮೋಟಾರ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಫ್ಯಾನ್ ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ.
* ಗಾಳಿಯ ಪ್ರತಿರೋಧ: ಬ್ಲೇಡ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರತಿರೋಧ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೋಟಾರ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತದೆ.
3 ಬ್ಲೇಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ಎದುರಿಸುವುದರಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ 4 ಅಥವಾ 5 ಬ್ಲೇಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಗಳ ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೈನ್ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅವು ಕೂಡ ಭರ್ಜರಿ ಗಾಳಿ ಕೊಡುತ್ತವೆ.
ಫ್ಯಾನ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕ್ ಇದೆಯಾ?
ಫ್ಯಾನ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಒಂದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗಾಳಿ ಕೊಡಲು ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸೀಳುವ ಸೌಂಡ್ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಾಗಂತ 3 ಬ್ಲೇಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಗಳೆಲ್ಲಾ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವಂತೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಫ್ಯಾನ್ನ ಸೌಂಡ್ ಅದರ ಮೋಟಾರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಬೇರಿಂಗ್, ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಂಟೇನ್ ಮಾಡಿದರೆ 3, 4 ಅಥವಾ 5 ಬ್ಲೇಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಿರುಗುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಯಾವ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕು?
ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಕೇವಲ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡಬೇಡಿ. ಅದರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗಮನಿಸಿ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ:
* ಗಾಳಿಯ ಹರಿವು: ಫ್ಯಾನ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇದೆಯಾ ಎಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ.
* ಕೋಣೆಯ ಅಳತೆ: ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆಯ ಸೈಜ್ಗೆ ಹೊಂದುವಂತಹ ಫ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
* ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ: ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಉಳಿಸಲು ಫ್ಯಾನ್ನ ವಾಟೇಜ್ (Wattage) ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ.
* ಸೌಂಡ್: ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಓದುವ ಕೋಣೆಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಿರುಗುವ ಫ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
* ಮೋಟಾರ್: ಮೋಟಾರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಕೊಡುವ ವಾರಂಟಿ ಗಮನಿಸಿ.
ನಿಮಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಾಳಿ ಬೇಕಿದ್ದರೆ 3 ಬ್ಲೇಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ 3, 4 ಅಥವಾ 5 ಬ್ಲೇಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
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