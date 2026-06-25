Keyboard: ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಯಾಕೆ ABCD ಕ್ರಮದಲ್ಲಿಲ್ಲ? ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಥೆ!
Why keyboards are not alphabetical: ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳು ABCD ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಬದಲಾಗಿ QWERTY ಲೇಔಟ್ ಯಾಕಿದೆ? ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸವೇ ಇದೆ. ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಟೈಪ್ರೈಟರ್ಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಆರಂಭಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
ಆರಂಭಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
ಹಳೆಯ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಟೈಪ್ರೈಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಕೀಲಿಗಳು ತೆಳುವಾದ ಲೋಹದ ಕಡ್ಡಿಗಳಿಗೆ (typebars) ಜೋಡಣೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಚಲಿಸಿ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಟೈಪಿಸ್ಟ್ಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಅದರಲ್ಲೂ 'TH' ಅಥವಾ 'ER' ನಂತಹ ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಸುವ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿದಾಗ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಲೋಹದ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ಟೈಪಿಂಗ್ ನಿಂತುಹೋಗಿ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಹೊಸ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು.
QWERTY ವಿನ್ಯಾಸ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
QWERTY ವಿನ್ಯಾಸ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು, ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಲಾಥಮ್ ಶೋಲ್ಸ್ ಅವರು 1860 ಮತ್ತು 1870ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ 'QWERTY' ಕೀಬೋರ್ಡ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು. ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಸುವ ಅಕ್ಷರ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ದೂರ ಇಡುವುದೇ ಈ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ, ಕೀಲಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಟೈಪಿಸ್ಟ್ಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 'A' ಮತ್ತು 'S' ನಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಅವುಗಳ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧಕರು, ಮೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ (Morse code) ಭಾಷಾಂತರಿಸುವವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ QWERTY ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
QWERTY ಯಶಸ್ಸು!
QWERTY ಯಶಸ್ಸು!
ಶೋಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಿಡನ್ ಟೈಪ್ರೈಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ QWERTY ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಳಸಿದ ನಂತರ, ರೆಮಿಂಗ್ಟನ್ ಕಂಪನಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು 1874ರಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದಿತು. 1878ರಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ರೆಮಿಂಗ್ಟನ್ ನಂ. 2' ಟೈಪ್ರೈಟರ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ QWERTY ವಿನ್ಯಾಸವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು. ರೆಮಿಂಗ್ಟನ್ ಕಂಪನಿ ಟೈಪ್ರೈಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಟೈಪಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನೂ ನೀಡಿತು. ಇದರಿಂದ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ಗಳು QWERTY ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು, ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಬಂದ ನಂತರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲವಾದರೂ, QWERTY ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನೇ ಇಂದಿಗೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು.
ಹೊಸ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವುದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕಲಿಯುವ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡ್ವೋರಾಕ್ (Dvorak) ನಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಬಂದರೂ, ಅವು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬಳಕೆದಾರರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ, QWERTY ವಿನ್ಯಾಸ ಇಂದಿಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.