ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರಾ? ಬಾತ್ರೂಂನಲ್ಲಿರೊ 2 ವಾಶ್ಬೇಸಿನ್ ಹಿಂದಿದೆ ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್!
Hotel Bathroom Double Basin Reason: ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಬಾತ್ರೂಂನಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಬದಲು ಎರಡು ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ಗಳಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಹೋಟೆಲ್ನ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಡಿಸೈನ್ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ರಹಸ್ಯ ನೋಡಿ..
ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ
ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ
ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್, ಐಷಾರಾಮಿ (Luxury) ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಬಾತ್ರೂಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಬದಲು ಎರಡು ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ಗಳು (Double Vanity) ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಮೊದಲ ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ಹೋಟೆಲ್ನ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಥವಾ ಬಾತ್ರೂಂ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಮಾಡಿದ ವಿನ್ಯಾಸ ಎನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಬರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತಂಗುವ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ನೈಜ ಕಾರಣಗಳಿವೆ!
ಕಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯ
ಕಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯ
ಹೋಟೆಲ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಇಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರು ಒಂದೇ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು. ಎರಡು ಬೇಸಿನ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಶೇವ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬ್ರಶ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಯಾರೂ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಳಗಿನ ಗಡಿಬಿಡಿ/ರಶ್ ತಪ್ಪಿಸಲು
ಬೆಳಗಿನ ಗಡಿಬಿಡಿ/ರಶ್ ತಪ್ಪಿಸಲು
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅತಿಥಿಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬೇಸಿನ್ ಇದ್ದರೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಸರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಬೇಸಿನ್ಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ಗೆ (ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರು) ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊರಡಲು ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಐಷಾರಾಮಿ (Luxury) ಅನುಭವ ನೀಡಲು
ಐಷಾರಾಮಿ (Luxury) ಅನುಭವ ನೀಡಲು
ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತವೆ. ಎರಡು ಬೇಸಿನ್ಗಳಿರುವ ಬಾತ್ರೂಂ ನೋಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೋಟೆಲ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ತಾವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ (ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾಗ/ಸ್ವಚ್ಛತೆ)
ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ (ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾಗ/ಸ್ವಚ್ಛತೆ)
ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಬೇಸಿನ್ ಬಳಸುವಾಗ ಟೂತ್ಬ್ರಶ್, ಫೇಸ್ವಾಶ್, ಶೇವಿಂಗ್ ಕಿಟ್ ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಬೆರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಬೇಸಿನ್ಗಳಿದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಜಾಗವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ವಸ್ತುಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯೂ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ
ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ
ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ತಂಗಿದ್ದರೆ, ಎರಡು ಬೇಸಿನ್ಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಬೇಸಿನ್ ಅನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಬಳಸಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಹಿರಿಯರು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬೇಗನೆ ತಯಾರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
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