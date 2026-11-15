Spicy Guava Shots: ಖಾರ ಖಾರ ಸೀಬೆಕಾಯಿ ಶಾಟ್ಸ್.. ಜ್ಯೂಸ್ ಬದಲು ಒಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ!
Guava Shots: ದಿನಾ ಕುಡಿಯುವ ಸೀಬೆಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೀಬೆಕಾಯಿ ಶಾಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಹಣ್ಣಾದ ಸೀಬೆಕಾಯಿ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ರುಚಿಯಾದ ಸೀಬೆಕಾಯಿ ಶಾಟ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸೀಬೆಕಾಯಿ ಶಾಟ್ಸ್
ಸೀಬೆಕಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಜ್ಯೂಸ್, ಸ್ಮೂಥಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾನೇ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಇನ್ಮುಂದೆ ಆ ಯೋಚನೆ ಬಿಡಿ. ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಇರುವ ಸೀಬೆಕಾಯಿ ಜೊತೆ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಖಾರ ಖಾರ ಸೀಬೆಕಾಯಿ ಶಾಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.
ನೋಡೋಕೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕುಡಿಯುವಾಗ ಸಿಹಿ, ಖಾರ, ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ರುಚಿಯೂ ಸೇರಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮನೆಗೆ ನೆಂಟರು ಬಂದಾಗ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಆಗಿ ಕೊಡೋಕು ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಕಡಿಮೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಸೂಪರ್ ಸೀಬೆಕಾಯಿ ಶಾಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸೀಬೆಕಾಯಿ ಶಾಟ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
- ಹಣ್ಣಾದ ಸೀಬೆಕಾಯಿ - 1
- ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 1
- ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ - 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ - 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
- ನೀರು - ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು
ಸೀಬೆಕಾಯಿ ಶಾಟ್ಸ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ - ಹಂತ 1
ಸೀಬೆಕಾಯಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಣ್ಣಾದ ಸೀಬೆಕಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಶುಚಿಯಾಗಿ ತೊಳೆದು, ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಒಳಗಿರುವ ತಿರುಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಸೀಬೆಕಾಯಿಯ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಶಾಟ್ಸ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಒಡೆಯದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯಬೇಕು.
ಹಂತ 2
ಸೀಬೆಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ಈಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಸೀಬೆಕಾಯಿ ತಿರುಳನ್ನು ಹಾಕಿ. ಅದರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ, ಶಾಟ್ಸ್ ಕುಡಿಯಲು ತಕ್ಕ ಹದದಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಹಂತ 3
ಸೀಬೆಕಾಯಿ ಅಂಚಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ಹಚ್ಚುವುದು
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು, ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಈ ಮೂರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಎತ್ತಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಸೀಬೆಕಾಯಿಯ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಬಾಯಿಯ ಭಾಗವನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಮಸಾಲೆ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಸೀಬೆಕಾಯಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಖಾರ ಖಾರ ಮಸಾಲೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಹಂತ 4
ಸೀಬೆಕಾಯಿ ಶಾಟ್ಸ್ ರೆಡಿ
ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ರುಬ್ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಸೀಬೆಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಮಸಾಲೆ ಹಚ್ಚಿದ ಸೀಬೆಕಾಯಿಯ ಒಳಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸುರಿಯಿರಿ. ಅಷ್ಟೇ! ರುಚಿಯಾದ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆದ ಸೀಬೆಕಾಯಿ ಶಾಟ್ಸ್ ರೆಡಿ.
ಸೀಬೆಕಾಯಿ ಶಾಟ್ಸ್ ರುಚಿಯಾಗಿ ಬರಲು ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್
- ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಣ್ಣಾದ ಸೀಬೆಕಾಯಿ ಬಳಸಿದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಿಹಿ ರುಚಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಸೀಬೆಕಾಯಿ ಒಳಗಿರುವ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ರುಬ್ಬಿದರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಹೆಚ್ಚು ಖಾರ ಬೇಡ ಎನ್ನುವವರು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
- ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆರಸ ಸೇರಿಸಿ ಹುಳಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
- ತಣ್ಣಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ರುಬ್ಬಿದ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸೀಬೆಕಾಯಿ ಶಾಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು?
ಈ ಸೀಬೆಕಾಯಿ ಶಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮನೆಗೆ ನೆಂಟರು ಬಂದಾಗ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಆಗಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಂಜೆ ಟೈಮ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕುಡಿಯೋಕು ಸೂಪರ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬಹುದು.
ಸೂಚನೆ: ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೀಬೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು, ಶುಚಿಯಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಿ.
ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೀಬೆಕಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಜ್ಯೂಸ್ಗಿಂತ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಖಾರ ಖಾರ ಸೀಬೆಕಾಯಿ ಶಾಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಬಹುದು.
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