13-14 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ದೂರವಾಗಿದ್ದ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ಕಿಚ್ಲು, ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದರು. ಈ ಬಾರಿ ಮದುವೆಯಾಗಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಗೌತಮ್ಗೆ ಷರತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದ ಕಾಜಲ್, ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ಕಿಚ್ಲು ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ದೂರವಾಗುವಿಕೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುವಿಕೆ ಹೀಗೆ ಹಲವು ರೋಚಕ ತಿರುವುಗಳಿವೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ ಈ ಜೋಡಿ ಕೊನೆಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಅಧ್ಯಾಯವೊಂದನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾಜಲ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾರು 13-14 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ತಾವು ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಗಿ ಕಾಜಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆಗ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದುವರಿಯದೆ ಇಬ್ಬರೂ ದೂರವಾಗಿದ್ದರು. ಬ್ರೇಕಪ್ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದು, ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೂ, ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನಪು ಮತ್ತು ಪರಿಚಯ ಅವರ ನಡುವೆ ಉಳಿದಿತ್ತು.
ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರಿದ ಹಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ!
ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಇಬ್ಬರ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಹಲವು ಅನುಭವಗಳು ಎದುರಾದವು. ಇತ್ತ ಕೋವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಜಲ್ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ರನ್ನು ಹತ್ತಿರ ತಂದಿತು. ಹಿಂದಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅನುಭವಗಳು ತಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ವಿಶೇಷ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವು. ಕೊನೆಗೆ ತಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿ ಕಾಜಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದಾಗ ಕಾಜಲ್ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದಂತೆ ಗೌತಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾದರೆ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದೂರವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ನೇರ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಅವರ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮದುವೆಯ ಮುದ್ರೆ ಬೀಳಲೇಬೇಕು ಎಂಬುದು ಕಾಜಲ್ ನಿಲುವಾಗಿತ್ತು.
2020ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ, 2022ರಲ್ಲಿ ಮುದ್ದು ಮಗನ ಆಗಮನ!
ಇನ್ನು ಕಾಜಲ್ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ಕೊನೆಗೂ ಮದುವೆಯಾಗುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು. 2020ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಮತ್ತು ಆಪ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ವಿವಾಹವಾದರು. 2022ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಗಂಡು ಮಗು ಜನಿಸಿತು. ಮಗುವಿಗೆ ನೀಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಒಮ್ಮೆ ಕೈತಪ್ಪಿದ ಪ್ರೀತಿ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಅರಳಿದರೆ ಬದುಕೇ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ಕಿಚ್ಲು ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೂಡದ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ, ಅದು ಸುಂದರ ದಾಂಪತ್ಯವಾಗಿ ಅರಳಿದೆ!