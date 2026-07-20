ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಶುಂಠಿಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಗಮನಿಸಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಂದ ಶುಂಠಿಯನ್ನೇ ಬೀಜವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಳಕೆ ಇರುವ, ಒಣಗದ, ದಪ್ಪಗಿರುವ ಶುಂಠಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಶುಂಠಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಅಗಲವಾಗಿರುವ ಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಪಾತ್ರೆಗೆ ತೂತುಗಳಿರಲಿ.
ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ತೆಂಗಿನ ನಾರು, ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ/ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್, ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮರಳನ್ನು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಪಾಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ.
ಶುಂಠಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 2 ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ಆಳದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಮೊಳಕೆಗಳು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿರುವಂತೆ ನೆಡಬೇಕು. ಮೇಲೆ ತೆಳುವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಹರಡಿ ಮುಚ್ಚಿ.
ಇದಕ್ಕೆ ನೇರವಾದ ಹಾಗೂ ಗಾಢ ಬಿಸಿಲಿನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಾಗಶಃ ನೆರಳಿರುವ ಜಾಗಗಳು ಸೂಕ್ತ. ದಿನಕ್ಕೆ 2-5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುವ ಕಿಟಕಿ ಪಕ್ಕ, ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಮರದ ನೆರಳು ಉತ್ತಮ.
ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಾಂಶ ಇರಬೇಕು. ನೀರು ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಒಣಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಬೂದಿ ಹಾಕಬಹುದು.
ಶುಂಠಿ ನೆಟ್ಟ ನಂತರ, ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳು/ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ತೇವಾಂಶ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಕಳೆಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 8-10 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಶುಂಠಿ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಒಣಗಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಫಸಲು ತೆಗೆಯಬಹುದು.
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