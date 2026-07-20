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ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಯಿರಿ

ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಶುಂಠಿಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಗಮನಿಸಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.

life Jul 20 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:google
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ಉತ್ತಮ ಬೀಜದ ಆಯ್ಕೆ

ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಂದ ಶುಂಠಿಯನ್ನೇ ಬೀಜವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಳಕೆ ಇರುವ, ಒಣಗದ, ದಪ್ಪಗಿರುವ ಶುಂಠಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

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ಸರಿಯಾದ ಪಾತ್ರೆ / ಸ್ಥಳದ ಆಯ್ಕೆ

ಶುಂಠಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಅಗಲವಾಗಿರುವ ಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಪಾತ್ರೆಗೆ ತೂತುಗಳಿರಲಿ.

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ಮಣ್ಣು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು

ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ತೆಂಗಿನ ನಾರು, ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ/ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್, ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮರಳನ್ನು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಪಾಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ.

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ಶುಂಠಿ ನೆಡುವ ವಿಧಾನ

ಶುಂಠಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 2 ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ಆಳದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಮೊಳಕೆಗಳು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿರುವಂತೆ ನೆಡಬೇಕು. ಮೇಲೆ ತೆಳುವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಹರಡಿ ಮುಚ್ಚಿ.

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ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು

ಇದಕ್ಕೆ ನೇರವಾದ ಹಾಗೂ ಗಾಢ ಬಿಸಿಲಿನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಾಗಶಃ ನೆರಳಿರುವ ಜಾಗಗಳು ಸೂಕ್ತ. ದಿನಕ್ಕೆ 2-5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುವ ಕಿಟಕಿ ಪಕ್ಕ, ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಮರದ ನೆರಳು ಉತ್ತಮ.

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ನೀರುಣಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಾಂಶ ಇರಬೇಕು. ನೀರು ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಒಣಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಬೂದಿ ಹಾಕಬಹುದು.

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ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ವಿಧಾನ

ಶುಂಠಿ ನೆಟ್ಟ ನಂತರ, ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳು/ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ತೇವಾಂಶ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಕಳೆಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 8-10 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಶುಂಠಿ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಒಣಗಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಫಸಲು ತೆಗೆಯಬಹುದು.

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