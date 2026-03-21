ಕಪ್ಪಾದ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯಬೇಕೇ? ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ!
ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಹೊಳಪು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆಯೇ? ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ನಿಂದಲೇ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಒಡವೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಶೋರೂಂನಿಂದ ತಂದಷ್ಟೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ.
5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದರಂತೆ..
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳೆಂದರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಬೆವರಿನಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನವು ತನ್ನ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿಲ್ಲ.
ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಬಳಸಿ ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆಂದು ಈಗ ನೋಡೋಣ.
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ
ಮುತ್ತು, ಹವಳ ಅಥವಾ ಅಂಟಿಸಿದ ಕಲ್ಲುಗಳಿರುವ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಆ ಕಲ್ಲುಗಳ ಹೊಳಪು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಈ ವಿಚಾರ ನೆನಪಿರಲಿ
ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಕೇವಲ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಕ್ತ. ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರುವ ಪೇಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಳಸಬೇಡಿ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.