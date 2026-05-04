ಕಾಜು ಬರ್ಫಿ

ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದಾಗ, ನೀವೇ ಸ್ವತಃ ಮಾಡಿದ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸು ಬಡಿಸಿದರೆ ಸಿಗುವ ಖುಷಿಯೇ ಬೇರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೈರುಚಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ.

food May 04 2026
Author: Sathish Kumar KH Image Credits:social media
ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಜು ಬರ್ಫಿ ತಯಾರಿಸಲು ಗೋಡಂಬಿ, ಹಾಲು, ಸಕ್ಕರೆ, ನೀರು, ಏಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕೇಸರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 
ದಪ್ಪ ತಳದ ಪಾತ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ.
ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ, ಕರಗಿ ಪಾಕ ಬರುವವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ.

ವಿಧಾನ

ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕಕ್ಕೆ ಗೋಡಂಬಿ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಗಂಟಾಗದಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
ಈ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು, ಸ್ವಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಕೇಸರಿ ಹಾಕಿ ತಿರುಗಿಸಿ.

ಅಂತಿಮ ವಿಧಾನ

ಈಗ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತುಪ್ಪ ಸವರಿದ ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಿ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿ ಹರಡಿ. ನಂತರ ಬರ್ಫಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಮೇಲೆ ಕೇಸರಿ ದಳಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ. ರುಚಿಕರವಾದ ಕಾಜು ಬರ್ಫಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.

