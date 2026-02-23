Washing Hacks: ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆಯೇ? ಈ 5 ಮನೆಮದ್ದು ಬಳಸಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯಬೇಕೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ, ವಿನೆಗರ್, ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಬೊರಾಕ್ಸ್ನಂತಹ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೊಳೆ, ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಬೆವರಿನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
Image Credit : stockPhoto
ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯಲು ಕೂತಾಗ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನ ಬಳಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹೆಚ್ಚು ನೊರೆ ಬಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಲವರು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ, ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಸರ್ಫ್ಯಾಕ್ಟಂಟ್ ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತವೆ. ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅಂಶ ಇರುತ್ತದೆ.
Image Credit : chatgpt
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾದಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಕೇವಲ ಕೇಕ್ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆಗಳ ವಾಸನೆ ತೆಗೆಯಲೂ ಸಹಕಾರಿ. ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಬೆವರು ಅಥವಾ ತೇವದ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿ. ಇದು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಜಿಮ್ ಬಟ್ಟೆ, ಸಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟವೆಲ್ ತೊಳೆಯುವಾಗ ಈ ವಿಧಾನ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ.
Image Credit : chatgpt
ವೈಟ್ ವಿನೆಗರ್ ಬಳಕೆ
ವೈಟ್ ವಿನೆಗರ್ ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಅಗ್ಗದ ಮನೆಮದ್ದು. ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ವಿನೆಗರ್ ಹಾಕಿದರೆ ವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿನೆಗರ್ ವಾಸನೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಆ ವಾಸನೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
Image Credit : pinterest
ನಿಂಬೆ ರಸದಿಂದ ಕಲೆ ಮಾಯ
ನಿಂಬೆ ರಸವು ತಿಳಿ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುವಾಗ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಲೆಯಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ತೊಳೆಯಬಹುದು. ಇದು ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹೊಳಪನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ಈ ವಿಧಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ.
Image Credit : pinterest
ಬೊರಾಕ್ಸ್ ಪೌಡರ್ ಬಳಕೆ
ಬೊರಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಪೌಡರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಬೊರಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆದ ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಜಾಲಾಡಿಸುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ.
Image Credit : pinterest
ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ನಿಂದ ಹೊಳಪು
ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ 3% ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯಲು ಒಂದು ಕಪ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಬೆವರಿನಂತಹ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
