ಮೇ 16ರ ಶನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಚಂದ್ರನ ಡಬಲ್ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ
Shani Amavasya 2026 ಶನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಚಂದ್ರನ ಡಬಲ್ ಸಂಚಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, 5 ರಾಶಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಮಿಥುನ, ಕುಂಭ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ.
17
Image Credit : Asianet News
ಶನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶನಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು ಅಂತಾ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಶನಿ ದೇವ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನವನ್ನೇ ಶನಿ ಜಯಂತಿ ಅಥವಾ ಶನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮೇ 16ರ ಶನಿವಾರ ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದು ಶನಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಚಂದ್ರನ ಡಬಲ್ ಸಂಚಾರವೂ ನಡೆಯಲಿದೆ.
Add Asianetnews Kannada as a Preferred Source
27
Image Credit : Pixabay
ಚಂದ್ರನ ಅಪರೂಪದ ಸಂಚಾರ
ಮೇ 16ರಂದು ಸಂಜೆ 5:29ಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರ ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬಳಿಕ ರಾತ್ರಿ 10:46ಕ್ಕೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದರೂ, ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸುವರ್ಣಕಾಲವಾಗಲಿದೆ.
37
Image Credit : Getty
ಮಿಥುನ: ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಶನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ತರಲಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬಡ್ತಿ ಭಾಗ್ಯವೂ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಳೆಯ ಸಾಲ ತೀರಿಸಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಾಣುವಿರಿ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಗ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಲಿದೆ.
47
Image Credit : Getty
ಕುಂಭ: ಯಶಸ್ಸಿನ ಸುರಿಮಳೆ
ಶನಿ ದೇವರೇ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವ ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
57
Image Credit : Getty
ಧನು: ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ
ಶನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ಚಂದ್ರನ ಡಬಲ್ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳಕರ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿವೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣದ ಹರಿವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ದಾರಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕಳೆದುಹೋದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮರಳಿ ಬಂದು, ನಿಂತುಹೋದ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗ ಪಡೆಯಲಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ.
67
Image Credit : Getty
ಮಕರ: ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಯೋಗ
ಶನಿ ದೇವರ ಪ್ರಭಾವವಿರುವ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಇದು ಲಾಭದಾಯಕ ತಿರುವು. ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಈಗ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿವೆ. ಹೊಸ ಮನೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲಿವೆ.
77
Image Credit : Getty
ತುಲಾ: ರಾಜಯೋಗದ ಫಲಗಳು
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಗತಿ ಕಾದಿದೆ. ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವಿರಿ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ತೀರ್ಪು ಬರಲಿದೆ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಕಷ್ಟದ ಗುರಿಗಳನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪುವಿರಿ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
Latest Videos