ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಹಾಲು ಪೂರ್ತಿ ಹಾಳಾಗಿ ಚೆಲ್ಲುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಲನ್ನು ಕೆಡದಂತೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು.
ಹಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ವಿಪರೀತ ಶಾಖವಿದೆ ಎನಿಸಿದಾಗ, ಹಾಲನ್ನು ಕುದಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ (Baking Soda) ಹಾಕಿ.
ಶಾಖದ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ 'ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್' ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾಲು ಒಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಲಿನ pH ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹಾಲು ಒಡೆಯದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕುದಿಸಿಹಾಲಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಡೈರಿಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕುದಿಸಿ. ಹಸಿ ಹಾಲು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಕೆಡುತ್ತದೆ.
ಬಿಸಿ ಹಾಲನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳೂ ಹಾಳಾಗಬಹುದು.
ಹಾಲು ಕುದಿಸುವ ಪಾತ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಲಿ. ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕುದಿಸಿದ ಹಾಲಿನ ಅಂಶ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಅಂಶವಿದ್ದರೂ ಹಾಲು ಒಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಹಾಲನ್ನು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಪಾತ್ರೆಯ ತಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದ ಹಾಲು ತಳ ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸೀದ ವಾಸನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
