Kannada

ಹಾಲು ಕೆಡದಿರಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು?

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಹಾಲು ಪೂರ್ತಿ ಹಾಳಾಗಿ ಚೆಲ್ಲುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಲನ್ನು ಕೆಡದಂತೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು.

kitchen May 14 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:Getty
Kannada

ಹಾಲು ಒಡೆಯದಂತೆ ತಡೆಯಲು ರಾಮಬಾಣ

ಹಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ವಿಪರೀತ ಶಾಖವಿದೆ ಎನಿಸಿದಾಗ, ಹಾಲನ್ನು ಕುದಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ (Baking Soda) ಹಾಕಿ.

Image credits: Getty
Kannada

ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ಶಾಖದ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ 'ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್' ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾಲು ಒಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಲಿನ pH ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹಾಲು ಒಡೆಯದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಹಾಲನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಇತರ ಮುಖ್ಯ ಟಿಪ್ಸ್

ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕುದಿಸಿ
ಹಾಲಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಡೈರಿಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕುದಿಸಿ. ಹಸಿ ಹಾಲು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಕೆಡುತ್ತದೆ. 

Image credits: Getty
Kannada

ಆರಿಸಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿಡಿ

ಬಿಸಿ ಹಾಲನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳೂ ಹಾಳಾಗಬಹುದು.  

Image credits: Getty
Kannada

ಶುದ್ಧವಾದ ಪಾತ್ರೆ ಬಳಸಿ

ಹಾಲು ಕುದಿಸುವ ಪಾತ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಲಿ. ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕುದಿಸಿದ ಹಾಲಿನ ಅಂಶ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಅಂಶವಿದ್ದರೂ ಹಾಲು ಒಡೆಯುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ನೀರಿನ ಬಳಕೆ

ಹಾಲನ್ನು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಪಾತ್ರೆಯ ತಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದ ಹಾಲು ತಳ ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸೀದ ವಾಸನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

Image credits: Getty

ಹುಳುಗಳಿಲ್ಲದ ಫ್ರೆಶ್ ಹೂಕೋಸು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್

ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಒಣಗ್ತಿದ್ಯಾ? ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೇ ತಾಜಾ ಇಡುವ ರಹಸ್ಯ!

ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೇವಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸುತ್ತೀರಾ? ತಪ್ಪದೇ ಈ 7 ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕತ್ತರಿಸುವ ವಿಧಾನ