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- ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಿಂದ ಈ ರೀತಿ ವಿಚಿತ್ರ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಇದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇರ್ಬೋದು!
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಿಂದ ಈ ರೀತಿ ವಿಚಿತ್ರ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಇದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇರ್ಬೋದು!
Fridge Safety: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಿಂದಲೂ ಆಗಾಗ ಈ ರೀತಿ ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆಯೇ? ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಅದು ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಓವರ್ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುವ ಡೇಂಜರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು! ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಭಾರಿ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಭಾರಿ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ (ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ) ಅತಿಮುಖ್ಯ ಸಾಧನ. ಆದರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಿಂದ ಬರುವ ಕೆಲವೊಂದು ಅಸಹಜ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು (Strange Sounds) ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಭಾರಿ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ಪೋಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಬಾಲಕನೊಬ್ಬನ ಮುಖದ 108 ಮೂಳೆಗಳು ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ಭೀಕರ ಘಟನೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ!
ಹಾಗಾದರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಿಂದ ಬರುವ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ? ಅವುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ..
1. 'ದಡ್-ದಡ್' ಶಬ್ದ ಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ
1. 'ದಡ್-ದಡ್' ಶಬ್ದ ಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ
ಕಾರಣ: ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ನಿಂದ 'ದಡ್-ದಡ್' ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಕಂಪನದ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಕೇತ. ಕಂಪ್ರೆಸರ್ನ ಸ್ಕ್ರೂ ಲೂಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಅದರ ಆಂತರಿಕ ಭಾಗಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಾಗ ಈ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತದೆ.
ಅಪಾಯ: ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿ ಒಳಗೆ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಈ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಪರಿಣಿತ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಕರೆಯಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
2. 'ಕ್ಲಿಕ್-ಕ್ಲಿಕ್' ಸೌಂಡ್ ಹಾಗೂ ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಗದಿರುವುದು
2. 'ಕ್ಲಿಕ್-ಕ್ಲಿಕ್' ಸೌಂಡ್ ಹಾಗೂ ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಗದಿರುವುದು
ಕಾರಣ: ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆನ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ತಂಪಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ 'ಕ್ಲಿಕ್... ಕ್ಲಿಕ್...' ಎಂದು ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಓವರ್ಹೀಟ್ (ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿ) ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.
ಪರಿಹಾರ: ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಆದರೂ ಶಬ್ದ ಮುಂದುವರಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸಿ.
3. ಸತತವಾಗಿ ವಿಚಿತ್ರ ಸದ್ದು & ಐಸ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದು
3. ಸತತವಾಗಿ ವಿಚಿತ್ರ ಸದ್ದು & ಐಸ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದು
ಕಾರಣ: ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಾಗಿಲಿನ ರಬ್ಬರ್ ಸಡಿಲವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಒಳಹೋದಾಗ, ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಐಸ್ ಕಟ್ಟಿ (Ice blockage) ಫ್ಯಾನ್ ತಿರುಗುವಾಗ ವಿಚಿತ್ರ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಕೆಲ ಸಮಯ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿಟ್ಟು ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟ್ (ಐಸ್ ಕರಗಲು) ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ.
ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ
ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ
ಆಗಾಗ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್: ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಮೂಲಕ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸಿ.
ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಜಾಗವಿರಲಿ: ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಗೋಡೆಗೆ ತೀರಾ ತಾಗಿಸಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಖ ಹೊರಹೋಗಲು ಕನಿಷ್ಠ 6 ಇಂಚು ಜಾಗ ಬಿಡಿ.
ಸತತ ಶಬ್ದ ಬಂದರೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ: ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸತತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಜೋರಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ.
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