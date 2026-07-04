- Home
- Life
- ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ 2 ಪಾಲಿಥಿನ್ ಕವರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಐರನ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇರಲ್ವಾ? ಏನಿದು ವೈರಲ್ ಹ್ಯಾಕ್!
ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ 2 ಪಾಲಿಥಿನ್ ಕವರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಐರನ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇರಲ್ವಾ? ಏನಿದು ವೈರಲ್ ಹ್ಯಾಕ್!
Washing machine polythene hack: ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವಾಗ ಪಾಲಿಥಿನ್ ಕವರ್ ಹಾಕಿದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಲಾಭವಿದೆಯಂತೆ. ಅದೇನೆಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ..
ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯೇ?
ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯೇ?
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹ್ಯಾಕ್ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹ್ಯಾಕ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದರೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಯಾವ ಹ್ಯಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂಬುದು ಅದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸದ ಹೊರತು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ, ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಅಂತಹದೇ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ವೈರಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವಾಗ ಕೇವಲ ಎರಡು ಪಾಲಿಥಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯೇ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಏನೆಲ್ಲಾ ಲಾಭಗಳಿವೆ?
ಏನೆಲ್ಲಾ ಲಾಭಗಳಿವೆ?
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಹ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುತ್ತೀರೋ, ಆಗ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಪಾಲಿಥಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹಾಕಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಬರುವ ಎರಡು ಪಾಲಿಥಿನ್ ಕವರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈಗ ಇವುಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಗಂಟು (ನಾಟ್) ಹಾಕಿ, ಎರಡನ್ನೂ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕಿ. ನೆನಪಿರಲಿ, ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಬಾರದು, ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗಂಟು ಹಾಕಿ ಮಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಬನ್ನಿ, ಈ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಲಾಭಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಪ್ರಯೋಜನ 1: ಬಟ್ಟೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ
ಪ್ರಯೋಜನ 1: ಬಟ್ಟೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ
ಈ ಹ್ಯಾಕ್ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ, ಪಾಲಿಥಿನ್ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಪಾಲಿಥಿನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತಿರುಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಘರ್ಷಣೆ (Friction) ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಕ್ಕುಗಳು (Crinkles) ಬೀಳುವುದೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಈ ಹ್ಯಾಕ್ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನೂ ಐರನ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಯೋಜನ 2: ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಲಿಂಟ್ (ಸಣ್ಣ ನೂಲು) ಮತ್ತು ಕೂದಲು ತೆಗೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ
ಪ್ರಯೋಜನ 2: ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಲಿಂಟ್ (ಸಣ್ಣ ನೂಲು) ಮತ್ತು ಕೂದಲು ತೆಗೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ
ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಕೂದಲು, ದಾರ ಮತ್ತು ಲಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಾಲಿಥಿನ್ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಹ್ಯಾಕ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಲಿಥಿನ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ (ಸ್ಥಿರ ವಿದ್ಯುತ್) ಮತ್ತು ಅದರ ನಯವಾದ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದಾಗಿ ಲಿಂಟ್, ಕೂದಲು ಹಾಗೂ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಹಗುರವಾದ ನೂಲುಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ
ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಥಿನ್ ಹಾಕುವ ಈ ಹ್ಯಾಕ್ ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ತಜ್ಞರ (Experts) ಪ್ರಕಾರ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಥಿನ್ ಬಳಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ (ನೀರು ಹೊರಹೋಗುವ ಪೈಪ್) ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಹ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಈ ಹ್ಯಾಕ್ ಪಾಲಿಥಿನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.