ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡದೇ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯ ಸಂಚಾರವು ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲೇ ಗರಿಗರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್? ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ!

ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಎಂದರೆ ಹೊರಗೆ ಗರಿಗರಿ, ಒಳಗೆ ಮೃದುವಾಗಿರುವ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಫ್ರೈಸ್ ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು, ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯ ವೇಗದ ಸಂಚಾರದ ಮೂಲಕ ಫ್ರೈಸ್‌ಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಹೊರಪದರ ನೀಡಬಹುದು.

ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್‌ಗೆ ಹಾಕಬೇಡಿ!

ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್‌ಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯೇ ಸರಿಯಾದ ತಯಾರಿ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಸಮಾನ ಗಾತ್ರದ ಉದ್ದನೆಯ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುವುದು ಸಹಾಯಕ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೇಲ್ಮೈ ಪಿಷ್ಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

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ಫ್ರೈಸ್ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರುವ ಬದಲು ಅವು ಮೃದುವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಬಳಸಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕು.

ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಹಿಂದಿರುವುದು ಏನು?

ಫ್ರೈಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಲು ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಪಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್‌ನ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈಯಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲೂ ಏರ್-ಫ್ರೈಡ್ ಫ್ರೈಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಫ್ರೈಸ್ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ರಾಶಿ ಮಾಡಬೇಡಿ

ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಹಾಕಿದರೆ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಡುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ತುಂಡುಗಳು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗದೆ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಫ್ರೈಸ್‌ಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಅಲುಗಾಡಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಸಮವಾಗಿ ಬೇಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಂಗ್ ನೀಡುವುದು ಹೊರಪದರವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ.

ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ ಎಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ‘ಆರೋಗ್ಯಕರ’ ಎಂದಲ್ಲ!

ಎಣ್ಣೆ ಕಡಿಮೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಏರ್ ಫ್ರೈಯಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ಪ್ರಮಾಣ, ಉಪ್ಪು, ಸೀಸನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಮುಖ್ಯ. ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈಯಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ತಯಾರಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ನೆನೆಸಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಣಗಿಸಿ, ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತುಂಬದೆ ಬೇಯಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸರಿಯಾದ ತಯಾರಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯ ಸಂಚಾರವೇ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಹುರಿಯದೇ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಫ್ರೈಸ್ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ರಹಸ್ಯ.