ಕಪ್ಪು ಮಾರ್ಬಲ್ ಮನೆಗೆ ಲಕ್ಸುರಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಮಾರ್ಬಲ್‌ ಮೇಲೆ ಧೂಳು, ನೀರಿನ ಕಲೆ, ಬೆರಳಿನ ಗುರುತುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಉಳಿಯುವ ಬಿಳಿ ಕಲೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಕಾಣಿಸುತ್ವೆ. ಸದಾ ಮಾರ್ಬಲ್‌ ಶೈನ್‌ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ರೆ ಮನೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಡಬಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಪ್ಪು ಮಾರ್ಬಲ್‌ ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಲೀನ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೊಳಕು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ತಪ್ಪಾಗಿ ಅಥವಾ ಒರಟಾದ ಬಟ್ಟೆ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಬಲ್‌ ಹೊಳಪು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಬಲ್ನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು.

ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ

ಮಾರ್ಬಲ್ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಲ್ಲು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಆಮ್ಲೀಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಯಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಪ್ಪು ಮಾರ್ಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ಇವು ಮಾರ್ಬಲ್ನ ಮೇಲ್ಮೈಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಅದರ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಸುಕಾದ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಬಿಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒರಟಾದ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್, ಸ್ಟೀಲ್ ವೂಲ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಘರ್ಷಣೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಇವುಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಬಲ್ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗೀರುಗಳು ಬೀಳಬಹುದು. ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ಮಾರ್ಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಂತಹ ಗೀರುಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

ಮೊದಲು ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕೊಳೆ ತೆಗೆಯಿರಿ

ಮಾರ್ಬಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೀನರ್ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ಧೂಳು, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೃದುವಾದ ಒಣ ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಬಟ್ಟೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಕಪ್ಪು ಮಾರ್ಬಲ್ ನೆಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ಮೃದುವಾದ ಬ್ರಷ್ ಇರುವ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಅಥವಾ ಮೃದುವಾದ ಪೊರಕೆಯಿಂದ ಧೂಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಈ ಹಂತವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಧೂಳಿನ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳು ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಬಲ್ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಉಜ್ಜಿದಾಗ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಸಣ್ಣ ಗೀರುಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

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ಮಾರ್ಬಲ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕ್ಲೀನರ್ ಬಳಸಿ

ಕಪ್ಪು ಮಾರ್ಬಲ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕ್ಲೀನರ್ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಪಿಎಚ್-ನ್ಯುಟ್ರಲ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಬಳಸಿ. ಇದು ಮಾರ್ಬಲ್ನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಲೀನರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಜಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಸುಲಭ.

ಕ್ಲೀನರ್ ಹಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಜೋರಾಗಿ ಉಜ್ಜಬೇಡಿ

ಕ್ಲೀನರ್ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಸುಮಾರು 20ರಿಂದ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡಿಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಮಾರ್ಬಲ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಜೋರಾಗಿ ಉಜ್ಜುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು.

ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ

ಈಗ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾರ್ಬಲ್ ಅನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒರೆಸಿ. ಸಣ್ಣ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆಯ ಮೂಲಕ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಒರಟಾದ ಸ್ಪಾಂಜ್, ಸ್ಕ್ರಬ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಥವಾ ದಪ್ಪವಾದ ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಕಪ್ಪು ಮಾರ್ಬಲ್ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಗೀರು ಕೂಡ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಕೊಳಕು ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಿದ ಅದೇ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಬಲ್ ಒರೆಸುವುದನ್ನೂ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕೊಳೆ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಬಲ್ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ

ಮಾರ್ಬಲ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಒಣ ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಡೀ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒರೆಸಿ. ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ದವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾ ಒರೆಸುವುದರಿಂದ ಉಳಿದಿರುವ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನರ್ನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಬಿಳಿ ಗೆರೆಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಕಲೆಗಳು ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಹಂತ ಮಾರ್ಬಲ್ನ ಹೊಳಪನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹಠಮಾರಿ ಕಲೆ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೂ ಕಲೆ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಠಿಣ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಒರಟಾದ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಮಾರ್ಬಲ್ಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಕ್ಲೀನರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ, ಕೆಲವು ಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ಟು ಮೃದುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಒಣಗಿದ ಕಲೆ ತೆಗೆಯಲು ಚಾಕು, ಬ್ಲೇಡ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಲೋಹದ ವಸ್ತು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಮಾರ್ಬಲ್ನ ಪಾಲಿಶ್ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತ ಗೀರು ಬೀಳಬಹುದು.