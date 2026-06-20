ನವಿಲು ಕುಳಿದ್ರೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಾ? ನೃತ್ಯದ ಹಿಂದಿದೆ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರಣ
peacock dance : ಗರಿಬಿಚ್ಚಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವ ನವಿಲು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನವಿಲು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಮಹತ್ತರ ಕಾರಣವೊಂದಿದ್ಯಾ? ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಗರಿಬಿಚ್ಚಿ ಕುಣಿವ ನವಿಲು
ನವಿಲಿನ ನೃತ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ. ಗರಿಬಿಚ್ಚಿ ಕುಣಿಯುವ ನವಿಲು ನೋಡಲು ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಲದು ಅಂತ ಕವಿಗಳು ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ನವಿಲಿನ ನೃತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬಹುದು. ನವಿಲು ಗರಿಬಿಚ್ಚಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡೋದು ಮಳೆಯ ಸೂಚನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಲ ಕವಿಗಳು ಮಳೆ ಹಾಗೂ ನವಿಲಿನ ನಾಟ್ಯವನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಿದೆ. ಮೀರಾಬಾಯಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ನವಿಲು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದು, ಅದು ಮಳೆಯ ಆಗಮನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಳೆಯ ಸೂಚನೆಯೇ?
ನವಿಲು ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇದುಮಳೆ ಬರುವ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಮಳೆ ಹಾಗೂ ನವಿಲಿನ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ಯಾ? ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ನವಿಲಿನ ನೃತ್ಯ ಮಳೆಯ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲ. ನವಿಲಿನ ಸಂಯೋಗದ ಕಾಲ ಇದು. ಇದು ವಸಂತಕಾಲದಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ನವಿಲುಗಳ ಸಂಯೋಗದ ಅವಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವು ತಮ್ಮ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹರಡಿ ಹೆಣ್ಣು ನವಿಲನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ವೆ.
ಹೆಣ್ವಿಲಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ
ಗಂಡು ನವಿಲುಗಳು ಹೆಣ್ಣು ನವಿಲುಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಅದ್ಭುತ ನೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಭವ್ಯವಾದ ಬೀಸಣಿಗೆಯಂತೆ ತಮ್ಮ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಗರಿಗಳನ್ನು ಹರಡುವ ಮತ್ತು ಬೀಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದ್ದರೆ ಹೆಣ್ಣು ನವಿಲಿ ಒಲಿಯುತ್ತದೆ.
ಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಇದು ಬರೀ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸನ್ನೆಯಲ್ಲ. ಪೀಹೆನ್ಗೆ ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನವಿಲನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ. ಅದು, ಗಂಡು ನವಿಲಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ. ಗಂಡು ತನ್ನ ಗರಿಗಳನ್ನು ಹರಡಿದಾಗ, ಅದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ತನ್ನ ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆನುವಂಶಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಗರಿಗಳು, ಏಕರೂಪದ ಪುಕ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಪೀಹನ್ಗಳು ಈ ಆಡಂಬರದ ಗುಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣ
ಹೆಣ್ಣು ನವಿಲನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು, ನವಿಲುಗಳು ತಮ್ಮ ಸುಂದರವಾದ ಗರಿಗಳನ್ನು ಹರಡಿ ಅವಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತುತ್ತವೆ. ಇದು ಅವರ ಮಿಲನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಸಂಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಂತೆಯೇ, ನವಿಲುಗಳು ಸಹ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ ಪೀಹೆನ್ಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಯು ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವಾರಗಳ ತೀವ್ರ ಶಾಖವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ನವಿಲುಗಳು ತಂಪಾದ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿನ ಈ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
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