ನೀವು ಕೂಡ 10 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮಗೆ ಈ ರೋಗ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ?
Sleeping Problem: ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ, ಆದರೆ ಅತಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. 10 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮಲಗಿದ ನಂತರವೂ ಆಯಾಸ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು.
10 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ?
ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು, ಒಬ್ಬರು ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 7 ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು; ಆದರೆ, ಒಬ್ಬರು ಅತಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿದಿನ 10 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದರೂ ಇನ್ನೂ ದಣಿದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ.
ಜಾಸ್ತಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಮಕ್ಕಳು, ಹದಿಹರೆಯದವರು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವಯಸ್ಕರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಅತಿಯಾದ ನಿದ್ರೆ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ; ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಇದು ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮಲಗಿದ ನಂತರವೂ ಅನೇಕ ಜನರು ಭಾರ, ಆಲಸ್ಯ ಮತ್ತು ತಲೆನೋವಿನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು
ಅತಿಯಾದ ನಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ, ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಚಡಪಡಿಕೆ ಮೊದಲಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಜನ 10ಗಂಟೆಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ , ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮಲಗಿದ ನಂತರವೂ ದಣಿದ ಅನುಭವವಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅನಿಯಮಿತ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡ, ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕೆಫೀನ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ನಿದ್ರೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು.
ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರಬಹುದು; ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಅಸಮತೋಲನ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ಸಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅತಿಯಾದ ನಿದ್ರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ನಿರಂತರ ಆಯಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಅತಿಯಾದ ನಿದ್ರೆಯು ಜೋರಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು, ಹಠಾತ್ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯ ದುರ್ಬಲತೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
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