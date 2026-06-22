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ಚಿನ್ನದ ಹೊಳಪಿನ ಜೊತೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಲುಕ್: ಮಗಳ ಬರ್ತ್‌ಡೇಗೆ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್!

ಮಗಳ ಮೊದಲ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಯಾವ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡುವುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಚಿನ್ನದ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್‌ಗಳು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
life Jun 22 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Instagram
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ಕಾರ್ಟೂನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್

ಮಗಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಪೆಂಡೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಪೆಂಡೆಂಟ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವುದಲ್ಲದೆ, ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. 

Image credits: Pinterest
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ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್

ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಬೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಪೆಂಡೆಂಟ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೂವು ಹಿಡಿದಿರುವ ಪೆಪ್ಪಾ ಪಿಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
Image credits: Instagram
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ಟಾಮ್ ಅಂಡ್ ಜೆರ್ರಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಾಮ್ ಅಂಡ್ ಜೆರ್ರಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನೀವು ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Image credits: Instagram
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ಮಿಕ್ಕಿ ಮೌಸ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್

ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿ ಮೌಸ್ ಇರುವ ಚಿಕ್ಕ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಟ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತೆಳುವಾದ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, ಮಗಳ ಮೊದಲ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ.

Image credits: Pinterest
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ಪಾಂಡಾ ಆಕಾರದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್

ಪಾಂಡಾ ಆಕಾರದ ಚಿನ್ನದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಇದನ್ನು 10-12 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಪ್ಪು ದಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: Pinterest
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ಟೆಡ್ಡಿ ಬೇರ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್

ಟೆಡ್ಡಿ ಬೇರ್ ಆಕಾರದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಫೇವರೆಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಡೈಮಂಡ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಇರುವ ಈ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
Image credits: Pinterest
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ಡೊರೇಮಾನ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡೊರೇಮಾನ್ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಹೀಗಾಗಿ, ನೀವು ಡೊರೇಮಾನ್ ಆಕಾರದ ಮಿನಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸುಮಾರು 1.5 ರಿಂದ 2 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
Image credits: Instagram

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