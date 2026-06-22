ಮಗಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಪೆಂಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಪೆಂಡೆಂಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವುದಲ್ಲದೆ, ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಾಮ್ ಅಂಡ್ ಜೆರ್ರಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನೀವು ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿ ಮೌಸ್ ಇರುವ ಚಿಕ್ಕ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಟ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತೆಳುವಾದ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, ಮಗಳ ಮೊದಲ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ.
ಪಾಂಡಾ ಆಕಾರದ ಚಿನ್ನದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಇದನ್ನು 10-12 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಪ್ಪು ದಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.
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