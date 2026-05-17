ಈ ರೀತಿಯ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾವುಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚು, ಈ ಮನೆಗಳೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್
Snakes away from house ಹಾವು ಕಡಿತ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಹಾವುಗಳು ಮನೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತವೆ? ಅವುಗಳನ್ನು ದೂರ ಇಡಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಹಾವುಗಳು ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೇನು?
ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮನೆಗಳ ಬಳಿ ಹಾವುಗಳ ಓಡಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೋಟ, ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಅಥವಾ ಪೊದೆಗಳ ಬಳಿ ಇರುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು. ಹಾವು ಕಡಿತ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಹಾವುಗಳು ಮನೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತವೆ? ಅವುಗಳನ್ನು ದೂರ ಇಡಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ.
ಹಾವುಗಳು ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಹಾರ, ತಂಪಾದ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಡಗುತಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವು ಮನೆಗಳತ್ತ ಬರುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳು, ಕಪ್ಪೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೀಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಹಾವುಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಗೋಡೆಗಳ ಬಿರುಕುಗಳು, ಮುರಿದ ಡ್ರೇನ್ಗಳು, ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಬಾತ್ರೂಮ್ ಪೈಪ್ಗಳು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಸುಲಭದ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವಾಗುತ್ತವೆ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ಬಿಲಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದಾಗ ಅವು ಒಣ ಜಾಗ ಹುಡುಕುತ್ತವೆ. ಆಗ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಂ, ಮರದ ರಾಶಿ, ಹಳೆಯ ಸಾಮಾನುಗಳ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಹಾವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಇಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿ
ಪೊದೆಗಳು ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಯದಂತೆ ನೋಡಿ
ಮರ, ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಕಸವನ್ನು ಹೊರಗೆ ರಾಶಿ ಮಾಡಿಡಬೇಡಿ
ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಾಂಗಣ ದೀಪಗಳನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ
ಇಲಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ನಿವಾರಿಸಿ
ಬಾಗಿಲು, ಕಿಟಕಿಗಳ ಕೆಳಗಿನ ಅಂತರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ
ಗೋಡೆ ಬಿರುಕುಗಳಿಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿ
ಬಾತ್ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಮನೆ ಪೈಪ್ಗಳಿಗೆ ಜಾಲರಿ ಅಳವಡಿಸಿ
ಈ ಗಿಡಗಳು ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರ ಇಡುತ್ತವೆಯೇ?
ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವರು ನಿಂಬೆ ಹುಲ್ಲು, ಚೆಂಡು ಹೂ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮುಂತಾದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳ ತೀವ್ರ ವಾಸನೆ ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರ ಇಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಬೀತಾಗದಿದ್ದರೂ, ಹಲವರು ಇದನ್ನು ಮನೆಮದ್ದಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಂಡರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಹಾವು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಗಾಬರಿಯಾಗಬೇಡಿ. ಅದನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಅಥವಾ ಹಿಡಿಯಲು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲಾ ಹಾವುಗಳು ವಿಷಕಾರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಗುರುತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ತಕ್ಷಣ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಹಾವು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡ ಅಥವಾ ತಜ್ಞರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ದೂರವೇ ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ
