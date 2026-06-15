Modern House Design: ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ಯಾ? ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣೋ ಡಿಸೈನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಯೋಚ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ ಎಲಿವೇಶನ್, ಗ್ಲಾಸ್-ವುಡ್ ಫಿನಿಶ್, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್... ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಚ್ ನೀಡುವ 5 ಅದ್ಭುತ ಡಿಸೈನ್ ಐಡಿಯಾಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಮನೆಯ ಫ್ರಂಟ್ ಡಿಸೈನ್
ಯಾವುದೇ ಮನೆಯ ಮೊದಲ ಗುರುತು ಅದರ ಫ್ರಂಟ್ ಡಿಸೈನ್. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಬರೀ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಮನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಅಬ್ಬಾ ಎನಿಸುವಂತಹ ಆಕರ್ಷಕ ಫ್ರಂಟ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಡರ್ನ್ ಹೌಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್, ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಜನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ಫ್ರಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂದವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಡಿಸೈನ್
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಲೈನ್ಗಳು, ಕಡಿಮೆ ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಸರಳ ಬಣ್ಣಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಮನೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.
ಗ್ರೀನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಮತ್ತು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಡಿಸೈನ್
ಆಧುನಿಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಸಿರನ್ನು ಕೂಡಾ ವಿನ್ಯಾಸದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಹಸಿರು ಜಾಗಗಳು ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ತಾಜಾತನದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಕೇವಲ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಲ್ಲದೆ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯೂ ಆಗಿದೆ.
ಡಬಲ್ ಹೈಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಲುಕ್ ನೀಡಬೇಕೆಂದರೆ, ಡಬಲ್ ಹೈಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಎತ್ತರದ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕಿಟಕಿಗಳು ಮನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ವುಡನ್ ಫಿನಿಶ್ ಇರುವ ಫ್ರಂಟ್
ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಮರದ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಮನೆಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಗಾಜಿನ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳು ಮನೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕನ್ನು ತಂದರೆ, ವುಡನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಆಧುನಿಕ ನಗರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಫ್ರಂಟ್ ಡಿಸೈನ್
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಫ್ರಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮನೆಗೆ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಮನೆಯ ಹೊರಭಾಗವು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
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