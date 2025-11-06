ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಅಳುತ್ತಾರಾ? ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಅಳು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ!
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವೇನಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಅಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾಕೆ ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಪೋಷಕರು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಅಳುವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಹೇಗೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಪೋಷಕರ ಸಲಹೆಗಳು
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಏನೂ ತೋಚುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಯಾಕೆ ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಪೋಷಕರು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಮುರಿದರೂ ಅಳುತ್ತಾರೆ. ಆಟಿಕೆಗಳು ಮುರಿದುಹೋದರೂ ಅಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೂ ಅಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ವಿಷಯವೇ ಆದರೂ.. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಅಳು ಕೇವಲ ದೌರ್ಬಲ್ಯವಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಸಂವಹನದ ರೀತಿ ಕೂಡ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಳದಂತೆ ಅಥವಾ ಅಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪೋಷಕರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಅಳುವಿನ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು
ಮೊದಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಅಳುವಿನ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹಸಿವು, ಆಯಾಸ, ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಬಯಕೆ, ಅಥವಾ ಭಯದಿಂದಲೂ ಮಕ್ಕಳು ಅಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಪೋಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಕೂಡ ಅಳುತ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹಜ, ಆದರೆ ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಅಸಹನೆ ಅಥವಾ ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಕೂಡ ಅಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಅಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಅತ್ತ ತಕ್ಷಣ ಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು
ಬಹಳಷ್ಟು ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳು ಅಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಅತ್ತರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೋಷಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತಡೆದು, ಮಕ್ಕಳ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಕಲಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ "ನಿನಗೆ ಈಗ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆಯಾ?" ಅಥವಾ "ಕೋಪ ಬಂದಿದೆಯಾ?" ಎಂದು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಭಾವೋದ್ವೇಗವನ್ನು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಕಲಿತಾಗ.. ಅಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಪೋಷಕರು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು
ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ತಾಗ ಒಂದು ದಿನ ಮಣಿದು, ಮರುದಿನ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು. ಅದೂ ಶಾಂತವಾಗಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಹೊಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಅಳಬೇಡ ಎಂದು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಪೋಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಕೂಡ ಅಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬೇಕು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುವುದು, ಕಥೆ ಹೇಳುವುದು ಅವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಳುವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಳುವಾಗ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ..
ಪ್ರತಿ ಮಗು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ವಿಧಾನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ, ಸಹನೆ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂವಹನ ಇದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಳುವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುವುದು, ನಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.