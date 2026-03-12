Kannada

ದುಬಾರಿ ವಾಲ್‌ಪೇಪರ್‌ಗೆ ಗುಡ್‌ಬೈ! ಪುಟ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್‌ಗೆ 7 ಡಿಸೈನ್

ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ದುಬಾರಿ ವಾಲ್‌ಪೇಪರ್‌ಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ವಾಲ್ ಪುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂದರವಾದ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Mar 12 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Chatgpt.com
ಜಪಾನೀಸ್ ಕ್ರೇನ್ ವಿತ್ ಸನ್‌ಸೆಟ್ ವಾಲ್‌ಪೇಪರ್

ನಿಸರ್ಗದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಈ ವಾಲ್ ಪುಟ್ಟಿ ಡಿಸೈನ್, ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್‌ಗೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಜೊತೆ ಕ್ರೇನ್ ಹಕ್ಕಿಯ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಇದು ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ. 

Image credits: pinterest
ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ವಾಲ್‌ಪೇಪರ್

ಟೈಮ್‌ಲೆಸ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್‌ಗಾಗಿ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಸೂಕ್ತ. ಇದು ಮನೆಗೆ ಅರಮನೆಯಂತಹ ರಾಯಲ್ ನೋಟ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆತ್ತನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಪುಟ್ಟಿ ವರ್ಕ್ ಇದೆ.

Image credits: pinterest
ವೈಲ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್ ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಫಿನಿಶ್

ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಸೊಗಡಿನ ವೈಬ್‌ಗಾಗಿ ಈ ವಿಂಟೇಜ್ ಚಾರ್ಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ವಾಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಪುಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಡು ಹೂವುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

Image credits: pinterest
3D ಲೋಟಸ್ ಎಂಬಾಸ್ ಡಿಸೈನ್

ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಪೇಂಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಈ 3D ವಾಲ್ ಪುಟ್ಟಿ ವಾಲ್‌ಪೇಪರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ದೇವರ ಮನೆ ಅಥವಾ ಹಾಲ್‌ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕಮಲವು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭವ್ಯತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

Image credits: pinterest
ಬ್ಯಾಕ್-ಲಿಟ್ ಲೀಫ್ ಡಿಸೈನ್

ದೊಡ್ಡ ಎಲೆಗಳಿರುವ ಈ ಪುಟ್ಟಿ ವಾಲ್‌ಪೇಪರ್, ಮನೆಗೆ ಲಕ್ಷುರಿ ಹಾಗೂ ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ವೈಬ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದು ನಂಬರ್ 1 ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.  

Image credits: pinterest
ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬಾಸ್ಡ್ ಮ್ಯೂರಲ್

ಕಲೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರಲು, ಪುಟ್ಟಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಈ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಿಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
ರಾಯಲ್ ಲಿಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಆರ್ಟ್

ಮನೆಗೆ ರಾಯಲ್ ಹಾಗೂ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಫೀಲ್ ನೀಡಲು ಪುಟ್ಟಿಯಿಂದ ಲಿಲಿ ಹೂವಿನ ಆರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಇದು ರೂಮ್, ಹಾಲ್ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸಾಫ್ಟ್, ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಲುಕ್‌ಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.

Image credits: pinterest

