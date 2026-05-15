ನಾರ್ಮಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ vs ಪವರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿಗೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್? ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ
Difference Between Power and Normal Petrol: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುವ ಪವರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸಬೇಕಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಿಂದ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಲಾಭ ಇದೆಯಾ?.
14
Image Credit : Gemini
ನಾರ್ಮಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು?
ನಾವು ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಕಿಸೋ ಪೆಟ್ರೋಲನ್ನೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಲೆಡೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೀಸದ ಅಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ (BPCL) ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಹೈ-ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್. ಇದು ವಾಹನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಮೈಲೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದು ಇಂಜಿನ್ನ ಇನ್ಟೇಕ್ ವಾಲ್ವ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ 97 ಎಂಬ ಎರಡು ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳಿವೆ. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗಿಂತ ದುಬಾರಿ.
Add Asianetnews Kannada as a Preferred Source
24
Image Credit : Gemini AI
ಪವರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಥೆ ಏನು?
ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ (HPCL) ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಹೈ-ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲನ್ನು 'ಪವರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್' ಅಂತಾರೆ. ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಕೂಡ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಂತೆಯೇ ಇವೆ. ಇದು ಇನ್ಟೇಕ್ ವಾಲ್ವ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಸರಿಯಾಗಿ ದಹನವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಮೈಲೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇದು ಇಂಜಿನ್ ನಾಕಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 'ಪವರ್ 99' ಎಂಬ ದುಬಾರಿ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಾವು ಮೊದಲು ಆಕ್ಟೇನ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
34
Image Credit : Google
ಏನಿದು ಆಕ್ಟೇನ್ ರೇಟಿಂಗ್?
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೇಗನೆ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಂಧನ. ಇಂಜಿನ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು 'ಆಕ್ಟೇನ್' ಎಂಬ ದುಬಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಷ್ಟು ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು ಆಕ್ಟೇನ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಆಕ್ಟೇನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟು ಇಂಜಿನ್ ನಾಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಓಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ, ಆಕ್ಟೇನ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ವಿವಿಧ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಆಕ್ಟೇನ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೀಗಿದೆ:* ನಾರ್ಮಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ - 85 ರಿಂದ 91* ಸ್ಪೀಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ - 90* ಪವರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ - 91 ರಿಂದ 94* ಸ್ಪೀಡ್ 97 - 97* ಪವರ್ 99 - 99
44
Image Credit : our own
ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಬೇರೆಯೇ ಇದೆ!
ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗಳು ಸೂಪರ್ ಅನಿಸಿದರೂ, ಅಸಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರುಗಳನ್ನು 87 ಆಕ್ಟೇನ್ ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ 87 ಆಕ್ಟೇನ್ ಕಾರಿನ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ನೀವು 90 ಆಕ್ಟೇನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿದರೆ, ಮೈಲೇಜ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಕಾರು ತಯಾರಕರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರಿನ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಆಕ್ಟೇನ್ ಮಟ್ಟದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು, ಆಡಿ ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಸುರಿ ಮತ್ತು ಹೈ-ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
Latest Videos