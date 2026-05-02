ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳಿಂದ ತೋರಣ ಕಟ್ಟೋದು ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇದೇ ಮರ ಇರ್ಬಾದು ಅನ್ನೋದ್ಯಾಕೆ?
Vastu Shastra for plants: ಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಾಗ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ, ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಮರ ಇರುವುದು ಕೆಲವು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಬಹುದು.
ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲ
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪಂಡಿತರು ವಾಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾರು ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೋ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆನಂದಮಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರು ಅನೇಕ ಇಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲವೇ ?
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಮರಗಳು ಇರುವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಪಂಡಿತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವು ಆ ಮನೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮಾವಿನ ಮರ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಶುಭವೇ ಅಥವಾ ಅಶುಭವೇ?
ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಮರವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಮರವನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಗಿಡಮರಗಳಿದ್ದರೆ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ಮರಗಳು ಇರುವುದು ಅಶುಭ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮಾವಿನ ಮರ ಇರಬಹುದೇ? ಇದು ಶುಭವೇ ಅಥವಾ ಅಶುಭವೇ?
ಮರದ ನೆರಳು ಬೀಳದಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮಾವಿನ ಮರ ಇರುವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಂಡಿತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಮರವನ್ನು ನೆಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮಾವಿನ ಮರ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಆ ಮರದ ನೆರಳು ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದು ಅಶುಭಕರ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾವಿನ ಮರದ ನೆರಳು ಬೀಳದಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾವಿನ ಮರವನ್ನು ನೆಡಬೇಕು.
ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವ
ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮಾವಿನ ಮರ ಇರುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಕಲಹಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಲೆದೋರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮಾವಿನ ಮರವಿದ್ದರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಮರವನ್ನು ನೆಡಬಾರದು ಎಂಬುದು ಪಂಡಿತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ನೈರುತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೆಡುವುದು ಶುಭಪ್ರದ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾವಿನ ಮರವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಪ್ರದವಾದುದು. ಇದರ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ತೋರಣವಾಗಿ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಅನೇಕರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಮರವನ್ನು ನೆಡಲೇಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನೈರುತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೆಡುವುದು ತುಂಬಾ ಶುಭಪ್ರದ ಎಂದು ಪಂಡಿತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಪಂಡಿತರು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಧೃಡೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
