Richest Village: ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಹಳ್ಳಿ ಇದು, ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 17 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿವೆ!
Richest village in India: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಹಸಿರು ಗದ್ದೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ, ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಊಹೆಗಳಿಗೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಹಳ್ಳಿಯ ಆ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ..
ಗುಜರಾತ್ನ ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಹಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಹೆಸರು ಮಧಾಪರ್. ಇದು ಗುಜರಾತ್ನ ಕಚ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭುಜ್ ನಗರದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ. ಸುಮಾರು 32 ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಈ ಹಳ್ಳಿ ತನ್ನ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲೆಗಳು, ಅಗಲವಾದ ರಸ್ತೆಗಳು, ಸುಂದರವಾದ ಕೆರೆಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ ಇಲ್ಲಿವೆ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ. ಹಳ್ಳಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 7 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಠೇವಣಿ
ಮಧಾಪರ್ ಹಳ್ಳಿಯ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ. 7 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI), ಹೆಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ (HDFC), ಐಸಿಐಸಿಐ (ICICI), ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (PNB) ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 17 ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿರುವುದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಠೇವಣಿ ಇರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವವರೇ ಹಳ್ಳಿಯ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ
ಮಧಾಪರ್ ಹಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು. ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು 65 ರಷ್ಟು ಜನರು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ, ಬ್ರಿಟನ್, ಕೆನಡಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಧಾಪರ್ ಜನರು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿದ್ದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಧಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಲಂಡನ್ ಜೊತೆಗೂ ವಿಶೇಷ ನಂಟು
ಮಧಾಪರ್ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಲಂಡನ್ ಜೊತೆಗೂ ವಿಶೇಷ ನಂಟಿದೆ. ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಧಾಪರ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಹಳ್ಳಿಯವರನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವಂತ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ನಡುವೆ ಬಲವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಸಂಪತ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಆದ್ಯತೆ
ಮಧಾಪರ್ ಹಳ್ಳಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಸಂಪತ್ತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹಳ್ಳಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಹಳ್ಳಿಯವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಳ್ಳಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಧಾಪರ್, ಇಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಶ್ರಮ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವವರ ಸಹಕಾರವೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಹಳ್ಳಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಊರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದರೆ ಎಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಧಾಪರ್ ಹಳ್ಳಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
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