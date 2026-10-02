ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.. ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಶೇ. 20 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ!
How to reduce electricity bill: ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬರುವ ದುಬಾರಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ನೋಡಿ ತಲೆಮೇಲೆ ಕೈಹೊತ್ತು ಕುಳಿತಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ತಕ್ಷಣ ಶೇ. 20 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ! ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ...
ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಳ
ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಳ
ಬೇಸಿಗೆ ಇರಲಿ, ಚಳಿಗಾಲವಿರಲಿ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬರುವ ದುಬಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ನೋಡಿ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹೊಸ ದುಬಾರಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಓಡುವ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ನೇರವಾಗಿ ಶೇ. 20 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ! ಆ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಬರಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ 24 ಗಂಟೆಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುವ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ವರ್ಟರ್. ಇವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ..
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ
ತಾಪಮಾನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್: ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಕೂಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗರಿಷ್ಠ (Maximum) ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ (Medium) ಸಾಕು, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಗೋಡೆಯಿಂದ ದೂರವಿಡಿ: ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಗೋಡೆಗೆ ತೀರಾ ತಾಗಿಸಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಹಿಂಬದಿಯ ಕಾಯಿಲ್ಗೆ ಗಾಳಿಯಾಡಲು ಜಾಗವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವಹಿಸಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಬಿಸಿ ಆಹಾರ ಇಡಬೇಡಿ & ಬಾಗಿಲು ಪದೇಪದೇ ತೆರೆಯಬೇಡಿ: ಬಿಸಿ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಒಳಗೆ ತಂಪು ಮಾಡಲು ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ.
ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಟರಿ & ಲೋಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್
ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಟರಿ & ಲೋಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್
ಬ್ಯಾಟರಿ ನೀರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ: ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ (Electrolyte) ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೀಟರ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಓಡುತ್ತದೆ.
ಆಟೋ-ಕಟ್ ಆಫ್: ಬ್ಯಾಟರಿ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ನಂತರ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ತಾನಾಗಿಯೇ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ (Auto-cut) ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಅನಗತ್ಯ ಲೋಡ್ ಬೇಡ: ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಭಾರೀ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ಲೋಡ್ (Phantom Load) ತಪ್ಪಿಸಿ
ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ಲೋಡ್ (Phantom Load) ತಪ್ಪಿಸಿ
ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ನಂತರವೂ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡದೆ ಪ್ಲಗ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಡುವುದು (Phantom load) ದಿನವಿಡೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಕರೆಂಟ್ ನುಂಗುತ್ತದೆ.
ಹಳೆಯ ಬಲ್ಬ್ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಎಲ್ಇಡಿ (LED) ದೀಪಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಇದರಿಂದ ಶೇ. 80ರಷ್ಟು ಬೆಳಕಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
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